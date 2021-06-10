«Трусы наизнанку»: Анастасию Волочкову осудили за крайне откровенное фото

Анастасия Волочкова поделилась с подписчиками крайне откровенным снимком. На своей странице в Instagram эпатажная балерина выложила фото, на котором позирует в полупрозрачном нижнем белье. Танцовщица предстала перед подписчиками практически «в чем мать родила» — тонкие кружева едва прикрывают то, что не принято демонстрировать на публике.

«Примеряю обновки. Начала с нижнего белья. Купила много красивых комплектов. А ведь, купить за деньги можно многое, но только не тело и душу! К тому же деньги имеют свойство заканчиваться и за них все равно не купить совесть и добропорядочность! А вы как считаете?» — обратилась к фолловерам Анастасия Волочкова.

Instagram @volochkova_art

Поклонники знаменитости выразили восхищение подтянутым телом танцовщицы. Подписчики засыпали звезду русского балета комплиментами.

«Шикарная фигура!»;

«Настя — молодец! Главное, что мужчинам нравится, а остальные пусть завидуют!»;

«Вы выглядите просто сногсшибательно!» — прокомментировали фото пользователи.

Не обошлось и без хейта в сторону знаменитости. Гневные комментарии один за другим начали появляться на странице Анастасии.

«Женщина была нетрезва, раз надела трусы наизнанку!»;

«А еще за деньги, к сожалению, не купишь мозги. У вас, именно, в них острая недостаточность!»;

«Три раза перечитывала текст, чтобы уловить хоть какой-то смысл. Так и не поняла связь между трусами и порядочностью», — написали интернет-пользователи.

Анастасия Волочкова не раз шокировала публику откровенными фотографиями. Балерина постоянно демонстрирует свою гибкость и в полуобнаженном виде садится на шпагат. Профиль в Instagram экс-прима-балерины кишит снимками в нижнем белье, а то и вовсе без него. Любительница русской бани то и дело публикует фото, на которых прикрывает интимные места дубовым веником.

С какой целью Анастасия выкладывает провокационные снимки? Чтобы привлечь внимание к своей персоне или поймать на крючок нового мужчину — неизвестно. Но каким должен быть ее будущий избранник знаменитость знает точно. Как ранее сообщал 5-tv.ru, Волочкова рассказала, какого супруга она себе ищет.