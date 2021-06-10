Ани Лорак провела вечер с бывшим мужем на празднике дочери — видео

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Карина Исхакова
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Десятилетняя дочь знаменитости и Мурата Налчаджиоглу отметила свой юбилей.

Фото, видео: Instagram @anilorak

Певица Ани Лорак провела вечер в компании бывшего мужа на дне рождении дочери. Единственная наследница знаменитости отметила свой первый юбилей — десять лет. Каролина Куек (настоящее имя Ани Лорак — Прим.ред.) развелась с Муратом Налчаджиоглу два года назад на фоне слухов о неверности супруга.

Поклонники артистки уверены, что она снова вернулась к бывшему мужу, пишет сайт Teleprogramma.pro. Сама Ани Лорак никак не комментирует слухи о ее воссоединении с экс-супругом. Остается только догадываться, что объединяет певицу и бывшего мужа — общий ребенок или вновь взыгравшие чувства.

В своем профиле Instagram знаменитость трогательно поздравила именинницу с десятилетием. Певица выложила фото, на котором обнимает любимую дочь на фоне огромного количества воздушных шаров.

«Дорогая моя доченька, поздравляю тебя! Ты уникальна! Будь счастлива и здорова. Ничего не бойся, смело иди по жизни, я знаю, у тебя все получится! День твоего рождения — мой самый любимый день в году! Люблю тебя, моя крошка!» — написала артистка.

Instagram @anilorak

Украинская певица поделилась с подписчиками и самыми яркими моментами торжества. Ани Лорак опубликовала видео, на котором вручает дочери подарок. Кукла, завернутая в пеленки, привела Софию в восторг. А трехъярусный торт с фигурками из мастики именинница разрезала вместе с мамой.

Не обошлось в этот день и без поздравлений от крестного отца Софии — Филиппа Киркорова. Певец опубликовал на свой странице в Instagram милое видео с именинницей и ее мамой.

«Частичка моей души принадлежит моей подруге, моей диве — Ани Лорак, которая ровно десять лет назад стала мамой. Она подарила жизнь Софийке — моей крестнице! От всей души поздравляю с первым юбилеем! Тебя ждет большое будущее! А твои мама и я, твой крестный папа, всегда будем рядом!» — написал Киркоров.

Instagram @fkirkorov

Ранее 5-tv.ru писал, что Ани Лорак озвучила сумму гонораров, которые ей предлагают за откровенные фото.

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