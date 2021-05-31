Ани Лорак озвучила сумму гонораров, которые ей предлагают за откровенные фото

Украинская певица Ани Лорак заявила, что ей часто поступают предложения от представителей мужских журналов. Они очень хотят, чтобы звезда, которая недавно выпустила новый клип на песню «Раздетая», поучаствовала в откровенных фотосессиях.

«Периодически обращаются всевозможные издания. Даже деньги предлагают, тысяч 500, вот до миллиона доходило. Но миллион — это значит фотосессия в стиле hot», — заявила звезда в радио-шоу «Русские перцы».

Пока она не соглашается на подобные предложения, однако опыт участия в таких съемках в прошлом у Лорак все же есть. К тому же время от времени она делится полуобнаженными фотографиями в соцсетях.

Ранее 5-tv.ru писал, что Ани Лорак намекнула на харассмент со стороны продюсера Константина Меладзе, однако потом заявила, что ее неправильно поняли.