Ани Лорак озвучила сумму гонораров, которые ей предлагают за откровенные фото

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Егор Измалкин
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По словам певицы, к ней часто обращаются мужские издания.

Ани Лорак озвучила сумму гонораров, которые ей предлагают за откровенные фото

Фото: Instagram @anilorak

Украинская певица Ани Лорак заявила, что ей часто поступают предложения от представителей мужских журналов. Они очень хотят, чтобы звезда, которая недавно выпустила новый клип на песню «Раздетая», поучаствовала в откровенных фотосессиях.

«Периодически обращаются всевозможные издания. Даже деньги предлагают, тысяч 500, вот до миллиона доходило. Но миллион — это значит фотосессия в стиле hot», — заявила звезда в радио-шоу «Русские перцы».

Пока она не соглашается на подобные предложения, однако опыт участия в таких съемках в прошлом у Лорак все же есть. К тому же время от времени она делится полуобнаженными фотографиями в соцсетях.

Ранее 5-tv.ru писал, что Ани Лорак намекнула на харассмент со стороны продюсера Константина Меладзе, однако потом заявила, что ее неправильно поняли.

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