По следам Горбачева и Рейгана: чем известно место встречи Путина и Байдена?

16 июня в Женеве в Швейцарии состоится долгожданная встреча президентов РФ и США — Владимира Путина и Джо Байдена. Стало известно место, где могут пройти переговоры сторон — знаменитый парк La Grange (или Ла Гранж — Прим. ред.) на левом берегу Женевского озера.

Что известно о месте проведения переговоров и почему выбрали его, а не гостиницу Intercontinental? Ведь именно там в 1985 году встречались лидеры СССР и Америки — Михаил Горбачев и Рональд Рейган. Считается, что та встреча стала «началом конца» холодной войны.

Смогут ли Путин с Байденом повторить тот исторический опыт?

Почему именно парк La Grange в Женеве?

Парк La Grange считается самым ароматным во всей Женеве — столько там цветущих цветов, редких трав и разнообразной зелени. На его территории расположены одноименная вилла La Grange и отель Hotel Residence Parc des Eaux Vives.

Эти места не раз принимали иностранные делегации, так что выбор российской стороны очевиден. В МИД Швейцарии пока не подтвердили информацию о проведении встречи именно там, но у местных СМИ нет никаких сомнений, что это правда.

Так, с 8 по 18 июня парк, излюбленное место отдыха туристов и местных жителей, будет полностью закрыт для посещения. В издании Tribune de Geneve отметили, что в городе ранее не предпринималось столь масштабных подготовительных мер перед каким-либо другим мероприятием.

Почему же встреча все же не состоится в отеле Intercontinental? Ведь это было бы хорошей отсылкой к историческим событиям 35-летней давности. Все просто — по слухам, российская делегация решила выбрать другое место, потому что в гостинице остановились американцы.

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Чем знаменит парк La Grange в Женеве?

Нынешняя территория парка занимает около 23 гектаров. Он раскинулся на левом берегу Женевского озера и привлекает к себе туристов со всего мира. Это по-настоящему историческое место — археологи установили, что здесь собирались и селились люди и в древние времена.

Первый расцвет La Grange случился во времена римлян и галлов. Тогда территория огромного поместья, частично сохранившегося до наших дней, занимала около 140 гектаров.

Позже парк неоднократно становился источников вдохновения для представителей творческих профессий. В 1444 году художник Конрад Виц изобразил на своей картине руины местной виллы. В начале XIX века здание было отстроено, но слегка сменило прописку, хотя и осталось на территории парка.

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Ворота парка украшают знаменитые скульптуры львов, которые специально изготовил ля этого места мастер Фредерик Дюфо.

В 1917 году город получил дворец с прилегающими к нему землями в свое пользование. Власти преобразовали его в огромный городской парк, который вызывает восхищение. В Женеве немало других скверов, садов и парков, но именно La Grange занимает особо место среди них. Сейчас вход в него бесплатный, он работает допоздна, но расписание посещения меняется в зависимости от времени года.

Вилла, которая может принять Путина и Байдена, ежегодно открывается для посещения всеми желающими. Каждый май туристы могут осмотреть убранство дворца и восхититься его огромной библиотекой.

Какие места в парке La Grange могут осмотреть Путин и Байден?

Вилла и отель в парке La Grange в Женеве примечательны сами по себе. Но оставить без внимания огромную зеленую территорию было бы настоящим преступлением. Известно, что парк не раз занимал призовые места на многочисленных выставках. Его ландшафт действительно заслуживает особого внимания.

В 1945 году, сразу после окончания Второй мировой войны, там был разбит знаменитый розарий. Его обслуживают лучшие садовники, там произрастает около 200 сортов роз — они украшают клумбы, окружают фонтаны и каналы, красиво оплетают беседки. Ежегодно там проводится и конкурс по выведению новых сортов роз, собирающий фанатов цветоводства со всего мира.

Но розы — не единственное украшение La Grange. Там есть можжевельник, буки, кедры, знаменитые белые и красные каштаны. Любопытно, что в буковом лесу у верхнего входа в парк есть редкий красный бук — в отличие от других, его листья краснеют не осенью, а ранней весной.

Парк заставляет вспомнить и о Библии. В нем есть прекрасные образцы ливанского кедра — дерева, которое так ценилось в древности, что ради строительства Иерусалимского храма царь Соломон четыре раза посылал многотысячную армию иудеев в Ливан на вырубку ценной древесины. В настоящее время Храм давно уничтожен, а в Ливане кедров почти не осталось. А вот в Женеве они радуют глаз до сих пор.

Ла Гранж в Женеве — древнее место. Об этом говорит то, что на территории парка есть собственные мегалиты. Эти огромные каменные глыбы — остатки поселений древних людей, которые жили там около шести тысяч лет назад. Найдены они были случайно в ходе археологических раскопок. Историки надеялись найти артефакты римских времен, но вытащили настоящий золотой билет.

Часть парка выполнена в стиле английского регулярного парка. Это нехарактерно для альпийского региона, но привлекает внимание туристов. Там регулярно проводят свадебные фотосессии и фотографируют для модных журналов.

Если бы Путин привез с собой домашних любимцев — а президент РФ известный собачник — им было бы, где порезвиться. На территории парка оборудованы специальные площадки для выгула собак.

В теплое время года в парке Ла Гранж работают летние театр Вердюр и Лоранжри. Однако они, как и территория всего объекта, на время встречи Путина с Байденом будут закрыты.

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Конец холодной войны — встреча Горбачева и Рейгана в Женеве

19 ноября 1985 года на саммите в Женеве по ядерному разоружению состоялась первая встреча генсека СССР Михаила Горбачева и президента США Рональда Рейгана. По ее итогам они понравились друг другу, хотя поначалу обменялись эпитетами в духе «старый динозавр» и «твердолобый большевик».

Та встреча в Женеве стала первым шагом к окончанию холодной войны — они договорились о сокращении ядерных вооружений и наладили контакт. Поэтому столького ждут в мире от поездки Путина и Байдена в Швейцарию. Удастся ли им повторить этот опыт?

К 1985 году отношения Советов и Штатов переживали упадок. Способствовала этому и неудачная встреча Леонида Брежнева с президентом Джимми Картером в Вене, и война в Афганистане, и постоянно политическое давление в адрес друг друга.

Переговорам в Женеве предшествовало знакомство Рейгана и Горбачева после его избрания на пост генерального секретаря ЦК КПСС. Он вызвал симпатию на Западе — во многом благодаря своим прогрессивным идеям и модной одежде, а также общительной супруге Раисе.

Есть и другая версия — противники Горбачева полагают, что Рейган заметил в том слабость, которая привела в дальнейшем к развалу Советского союза. Возможно, было там и некоторое отеческое превосходство Рейгана — он был ровно на 20 лет старше Горбачева.

Переговоры прошли 19 и 20 ноября 1985 года. Хотя шли они непросто из-за многочисленных разногласий сторон, многие отмечали общий подход двух политиков к ведению диалога. Сложнее всего было договорить о сокращении ядерных вооружений.

Однако по итогам все же была подписала Декларация о недопустимости ядерной войны. А еще был налажен личный контакт между лидерами двух стран. Позже это стало толчком к заключению договоров между СССР и США об ограничении стратегических и наступательных вооружений и, как итог, к окончанию холодной войны.

Говорят, что помогла не только встреча за столом переговоров, но и личный разговор в павильоне с камином на берегу озера. Тем временем и супруги Горбачева и Рейгана — Раиса Горбачева и Нэнси Рейган — много общались за кадром, что не могли не отметить обе стороны.

РИА Новости / Юрий Абрамочкин

Говорят, что Горбачеву удалось добиться у Рейгана уважения, когда он осадил того в момент панибратства.

«Я не ученик, господин президент, а вы не учитель, за нами огромные миры», — такими были слова Горбачева.

Впрочем, много позже, в 2015 году, его переводчик Павел Палажченко признавался, что по многим вопросам Горбачеву приходилось советоваться с Москвой. Делегации постоянно работали над текстом совместного заявления, так что переговоры в Женеве были непростыми — все понимали их важность.

27 ноября 1985 года Михаил Горбачев отчитался о визите в Женеву на сессии Верховного Совета СССР. В своем докладе он подчеркнул, что между странами сохранились принципиальные разногласия, но по итогам встречи есть «возможности для перехода от состояния опасной конфронтации к конструктивным поискам путей нормализации отношений».

Ранее 5-tv.ru писал, как Джо Байден оценил отношения с Россией в преддверии саммита с Путиным.