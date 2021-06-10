В Госдуме назвали причину смерти Ларисы Шойгу

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Светлана Шевченко
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Сестра министра обороны России долгие годы представляла в нижней палате парламента партию «Единая Россия».

В Госдуме назвали причину смерти Ларисы Шойгу

Фото: ТАСС / Красильников Станислав

Причиной смерти депутата Госдумы РФ Ларисы Шойгу стал инсульт, вызванный коронавирусной инфекцией. Об этом РИА Новости сообщила замглавы фракции ЕР и член комитета по контролю и регламенту нижней палаты парламента Лариса Кармазина.

«И вот я узнала только что об этом. Больше нет слов… Мы несколько созывов работали вместе», — прокомментировала агентству Кармазина.

Как сообщал ранее 5-tv.ru, о смерти Ларисы Шойгу первым в сети сообщил глава фракции «Единая Россия» в Государственной Думе Сергей Неверов. Сестра министра обороны России долгие годы представляла в нижней палате парламента партию и декабря 2007 года занимала ост зампредседателя комитета по регламенту и организации работы.

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