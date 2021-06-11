Экс-супруга Аффлека одобрила его роман с Лопес

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Алексей Хитров
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В окружении актера и певицы уверены, что влюбленные, у которых почти 20 лет назад уже был серьезный роман, больше не расстанутся.

Экс-супруга Аффлека одобрила его роман с Лопес

Фото: www.globallookpress.com / KPA

Актриса Дженнифер Гарнер — бывшая жена голливудского актера и режиссера Бена Аффлека — поддержала его воссоединение с певицей Дженнифер Лопес. Об этом сообщает журнал US Weekly со ссылкой на источник, утверждающий, что Гарнер полностью одобряет союз экс-супруга с певицей.

«У Дженнифер Лопес есть печать одобрения Дженнифер Гарнер», — сказал инсайдер.

По данным издания, Лопес тоже хорошо относится к бывшей жене Аффлека. В частности, она считает актрису замечательным человеком и матерью — у Гарнер трое детей от Аффлека. В окружении певицы и актера считают, что на этот раз влюбленные останутся вместе навсегда. Они счастливы в отношениях друг с другом и радуются их развитию.

«Выходные, проведенные вместе, действительно только скрепили их пару. Они очень любят друг друга», — заявил источник издания.

Аффлек и Лопес уже связывал роман, разгоревшийся на съемках комедии «Джильи» летом 2002 года. Звезды даже обручились, но свадьба не состоялась. Сейчас они, по всей видимости, возобновили серьезные отношения.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, певица Дженнифер Лопес и голливудский актер Бен Аффлек перестали стесняться своего романа. Влюбленных постоянно замечают вместе на прогулке, а недавно они показательно явились на романтический ужин в один из популярных американских ресторанов Merois.

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