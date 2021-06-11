«Беременна?» Поклонники удивились резко изменившейся фигуре звезды «Не родись красивой»

Звезду сериала «Не родись красивой» Нелли Уварову поклонники заподозрили в беременности. После завершения проекта она редко выходила в свет, пишет Утро.ру. На днях же актриса появилась в эфире «Вечернего Урганта», удивив всех своей резко изменившейся фигурой. По мнению фанатов, светская львица слегка располнела.

Снимок Уваровой с ведущим и коллегами по цеху: театральным худруком Алексеем Бородиным и артистом Денисом Шведовым появился в Instagram-аккаунте шоу. В комментарии к посту указано, что поводом для встречи стало празднование 100-летия РАМТа. Однако подписчиков больше заинтересовала перемена во внешности актрисы. Они даже предположили, что звезда сериала «Не родись красивой» находится в положении.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Вечерний Ургант (@vecherniy_urgant)

«Нелли так поправилась, она беременна?»;

«Нелли похорошела так, что я ее не узнала сразу. Но платье сделало из нее тумбу»;

«Люди, вы звери! Как вы так можете про Нелли. Она в наших сердцах навсегда останется той маленькой тоненькой девушкой из сериала. Что бы ни случилось, Нелли, держись. Жизнь забирает и возвращает многое, мы вас любим», — писали неравнодушные поклонники актрисы.

Эфир «Вечергнего Урганта» с Нелли Уваровой показали зрителям в четверг, 10 июня.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что поклонники Олеси Судзиловской бурно отреагировали на ее полураздетые фотографии.