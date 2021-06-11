Джо Байден слегка заблудился во время саммита G7. Видео забавного происшествия выложили в Telegram-канале «Тот самый». Как видно на кадрах, президент США случайно зашел в один из ресторанов в Корнуолле, гости которого были откровенно удивлены, увидев политика. Потерянный вид Байдена подтверждал, что лидер США забрел в ресторан по ошибке.

Выйти из затруднительного положения президенту помогла его жена: она схватила мужа под руку и повела за собой.

«Очень хорошо!» — сказал лидер США в ответ смеющейся толпе и вышел из ресторана.

16 июня планируется встреча лидеров России и США. Для Джо Байдена и Владимира Путина это будет первый совместной саммит. Эксперты называют предстоящую в Женеве встречу — главным политическим событием года.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Журнал Time выпустил обложку с Путиным в «глазах» Байдена.