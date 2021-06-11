Джо Байден заблудился во время саммита G7 — видео

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Карина Исхакова
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Президент США по ошибке забрел не ресторан, полный посетителей.

Джо Байден заблудился во время саммита G7 — видео

Фото: www.globallookpress / Pool

Тема:
Встреча Путина и Байдена в Женеве 2021

Джо Байден слегка заблудился во время саммита G7. Видео забавного происшествия выложили в Telegram-канале «Тот самый». Как видно на кадрах, президент США случайно зашел в один из ресторанов в Корнуолле, гости которого были откровенно удивлены, увидев политика.  Потерянный вид Байдена подтверждал, что лидер США забрел в ресторан по ошибке. 

Выйти из затруднительного положения президенту помогла его жена: она схватила мужа под руку и повела за собой. 

«Очень хорошо!» — сказал лидер США в ответ смеющейся толпе и вышел из ресторана. 

16 июня планируется встреча лидеров России и США. Для Джо Байдена и Владимира Путина это будет первый совместной саммит. Эксперты называют предстоящую в Женеве встречу — главным политическим событием года.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Журнал Time выпустил обложку с Путиным в «глазах» Байдена.

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