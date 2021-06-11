Линии на руке могут многое поведать о человеке: длину жизненного пути, количество детей и даже болезни. Хиромант Иван Громов в беседе с 5-tv.ru рассказал, как по рукам человека определить, есть ли у него эзотерические или экстрасенсорные способности.

«Для меня, как для хироманта, одним из основных критериев является наличие двойной линии головы на правой руке. Эта линия проходит по верхней части ладони, чуть пониже линии сердца. Есть основная и есть двойная линия головы, она может быть чуть смещена к большому пальцу или к луне», — уточнил хиромант.

По мнению специалиста, двойная линия головы дает человеку иной взгляд на мир: он может предугадывать события, которые еще не произошли.

«Также стоит обратить внимание на линию интуиции: ее стоит искать по холму луны дугообразным образом. На похожа на зеркальную линию жизни и располагается на тыльной стороне ладони», — описал эксперт.

Одним из показателей экстрасенсорных способностей также являются так называемые линии саморитян — это вертикальные линии, которые располагаются под мизинцем.

Хиромант Никита Громов считает, что при обнаружении у себя подобных признаков важно помогать людям. Также эксперт отметил, что так или иначе нужно развивать свою интуицию, так как без нее придется сложно в любых экстрасенсорных начинаниях.

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