От Пушкина до ИИ: россияне определились с главными символами страны

Россияне назвали Пушкина, Толстого и Достоевского главными символами страны

Аналитический центр ВЦИОМ и фонд «Инносоциум» обнародовали результаты исследования о главных символах России. Респондентам предложили назвать образы, которые, на их взгляд, связывают прошлое и будущее страны, пишет «ВФокусе Mail».

Опрос показал, что ядро национальной идентичности остается связанным с историко-культурным наследием. Лидерами среди символов стали классики русской литературы — Александр Пушкин, Лев Толстой и Федор Достоевский, которых выбрали 59% участников. Следом идут Собор Василия Блаженного (41% опрошенных) и Большой театр (40%).

Классическая литература не воспринимается обществом как пережиток прошлого — лишь 18% граждан считают ее устаревшей. В то же время матрешка и балалайка чаще ассоциируются с уходящей эпохой.

Отдельное место в представлениях россиян занимает образ медведя: 91% респондентов связывают его с мощью страны, а 81% опрошенных гордятся этим символом.

Что касается будущего, то участники исследования делают ставку на технологии. В списке ключевых символов завтрашнего дня — атомные ледоколы, ядерные реакторы и космические корабли «Союз». Идеальный образ России складывается из развития высоких технологий и ИИ, свободы и справедливости, сохранения суверенитета и статуса великой державы.

Ранее президент РФ Владимир Путин в своем поздравлении по случаю Дня государственного флага подчеркнул, что он наряду с гербом и гимном воплощает историю, достижения и единство народов страны.

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