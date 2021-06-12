Венера в Раке: астрологи рассказали про важные даты в июне 2021 года

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Анна Васильева
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Первый летний месяц подарит людям как хорошие новости, так и нее самые приятные события.

Венера в Раке: астрологи рассказали про важные даты в июне 2021 года

Фото: Depositphotos / vantuz

В июне Венера переходит в знак зодиака Рак. Благодаря этому в первый летний месяц людей ждет несколько важных дат. Астрологи рассказали, что случится в эти дни. Также эксперты раскрыли, что можно и чего нельзя делать в данные периоды.

До 27 июня можно заниматься любыми вопросами, связанными с личной жизнью и отношениями с противоположным полом. В этот период добиться взаимности в чувствах и гармонии в отношениях будет намного проще.

15 июня наступит квадратура ретроградного Сатурна и Урана. А это значит, что некоторые дела начнут даваться с трудом. Например, это касается карьеры и работы. Если вы хотите попросить у начальства отпуск или отгул — сделайте это до 15 июня. Потом с такими вопросами могут возникнуть трудности, пишет rsute.ru.

21 июня наступит гармоничный аспект Венеры и Нептуна. В этот день многие люди станут намного чувствительнее и начнут мыслить более творчески. Неблагоприятным такой период является из-за того, что некоторые не в силах сопоставить желаемое с действительностью. В этот день очень важен реальный взгляд на жизнь. Также 21 июня — день летнего солнцестояния. А это значит, что в жизни многих людей могут произойти кардинальные перемены.

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