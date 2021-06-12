Опубликованы фото выпавшей с 86 этажа башни «ОКО» в бизнес-центре «Москва –сити»

Правоохранители продолжают выяснять подробности падения 20-летней девушки со смотровой площадки башни «ОКО» в бизнес-центре «Москва-сити». Сообщается, что девушка при невыясненных обстоятельствах оказалась за ограждением и рухнула с высоты 86 этажа. Смерть наступила мгновенно.

Instagram @predel_bespredelnogo

5-tv.ru удалось установить личность погибшей — ей оказалась Диана Б., уроженка города Алма-Ата. Девушка вела личный блог и периодически выкладывала свои фото с небольшими подписями.

Instagram @predel_bespredelnogo

«Я и есть ваша новая искренность»

«Никто с рук есть не хочет: слишком уж все гордые и сами в себе»

«Год был прикольным: будто несколько жизней прожила за раз», — подписывала она снимки.

Instagram @predel_bespredelnogo

Накануне трагедии на своей странице в одной из социальных сетей девушка опубликовала большой противоречивый пост, в котором рассказала о своих психологических проблемах и расстройствах.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что годовалый младенец выпал из окна квартиры на шестом этаже жилого дома в Москве и остался жив.