Опубликованы фото выпавшей с 86 этажа башни «ОКО» в бизнес-центре «Москва –сити»
Девушка вела личный блог в одной из социальных сетей.
Фото: Depositphotos / photoff
Правоохранители продолжают выяснять подробности падения 20-летней девушки со смотровой площадки башни «ОКО» в бизнес-центре «Москва-сити». Сообщается, что девушка при невыясненных обстоятельствах оказалась за ограждением и рухнула с высоты 86 этажа. Смерть наступила мгновенно.
5-tv.ru удалось установить личность погибшей — ей оказалась Диана Б., уроженка города Алма-Ата. Девушка вела личный блог и периодически выкладывала свои фото с небольшими подписями.
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«Год был прикольным: будто несколько жизней прожила за раз», — подписывала она снимки.
Накануне трагедии на своей странице в одной из социальных сетей девушка опубликовала большой противоречивый пост, в котором рассказала о своих психологических проблемах и расстройствах.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что годовалый младенец выпал из окна квартиры на шестом этаже жилого дома в Москве и остался жив.
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