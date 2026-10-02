Темная сторона: блогер и трое ее детей найдены мертвыми после публикации тревожного поста

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Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 33 0

Смерть девушки выглядит как самоубийство, однако следователи находя несостыковки.

Блогер и трое ее детей найдены мертвыми после поста

Фото: 5-tv.ru

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Mirror: блогер найдена мертвой с тремя детьми после публикации тревожного поста

Блогер опубликовала в соцсетях видео о своей «темной стороне» за несколько часов до того, как ее нашли мертвой вместе с партнером и тремя детьми. Обстоятельства трагедии расследуют правоохранительные органы. Об этом сообщило Mirror.

Тело мексиканского инфлюенсера Синди Тамез обнаружили мертвой в джипе. Вместе с ней находился ее двухлетний сын Густаво. В автомобиле правоохранители также нашли пистолет и мобильный телефон.

В семейном доме, расположенном в нескольких кварталах от места происшествия, обнаружили тела еще троих человек — 11-летнего Бруно, 12-летнего Кристиана и 28-летнего партнера девушки Леодегарио Мойи Гарсы.

Прокуратура провела обыск в доме и изучает записи камер наблюдения.

Тревожный пост перед трагедией

Незадолго до случившегося Тамез разместила видео из движущегося автомобиля. В публикации она написала о своей «отвратительной темной стороне». Она также сказала, что готова сжечь собственный дом, даже если вместе с ним пострадает соседний участок.

Предварительная версия следствия предполагает: Тамез могла застрелить партнера и детей, после чего покончить с собой. При этом расследование продолжается, и правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Чем занималась блогер

Помимо ведения соцсетей, девушка занималась выдачей денег в долг и организацией неофициальных сберегательных схем. Также сообщается, что Тамез покупала, продавала и разыгрывала различные вещи — автомобили, украшения, часы и мобильные телефоны.

В социальных сетях у женщины были десятки тысяч подписчиков. Она публиковала фотографии из повседневной жизни, снимки автомобилей и вечеринок, создавая образ обеспеченного человека.

В ее более ранних публикациях также встречались резкие высказывания о мести людям, которые причинили ей боль. В одном из постов Тамез писала, что способна ответить человеку «в два раза» сильнее, если он причинил ей вред.

Что известно о расследовании

Соседи рассказали правоохранителям, что рано утром в день трагедии из дома Тамез доносилась громкая музыка. По некоторым данным, в ту ночь внутри могло находиться несколько человек.

Следствие сейчас проверяет все обстоятельства произошедшего. В частности, прокуратура выясняет, могла ли деятельность Тамез, связанная с выдачей денег в долг, иметь отношение к трагедии.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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