Макеева показала помолвочное кольцо и рассказала, чем ей особенно дорого

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Егор Измалкин
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В мае звезда вышла замуж в четвертый раз.

Макеева показала помолвочное кольцо и рассказала, чем ей особенно дорого

Фото: Instagram @makeevan

Актриса Анастасия Макеева, которая в мае вышла замуж за бизнесмена Романа Малькова, рассказала, чем ей особо дорогого помолвочное кольцо, подаренное ей избранником. На своей странице в Instagram звезда продемонстрировала украшение поклонникам.

Знаменитость задалась вопросам, делали ли кому-то из ее подписчиц предложение руки и сердца неожиданно, готовя сюрприз.

«Не имеет значение, дорогое ли это кольцо, шикарный ли это ресторан или может другая страна… Здесь нет идеальной формулы, нет никаких гарантий, но одна закономерность все же есть. Желание порадовать и проявить заботу о своем партнере. Удивить, осчастливить, создать семью. И это кольцо мне напоминает именно о том, что мой мужчина смелый, сильный, любящий и заботливый, не побоялся огромного зала, незнакомых людей вышел и сделал мне предложение», — поделилась актриса.

 
 
 
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Публикация от Анастасия Макеева (@makeevan)

И, по словам Макеевой, каждый день, глядя на кольцо, она «каждой клеточкой своего тела» ощущает заботу супруга.

Фолловеры артистки оказались в восторге от кольца. Они порадовались за семейное счастье, которое она обрела рядом с со своим мужчиной.

«Главное, что вы нашли свою любовь!»;

«На вашем фоне любое кольцо потеряется»;

«Кольцо шикарное, Настя!»;

«Настенька как хочется, чтоб у вас все получилось, чтобы это было на всю жизнь», — отметили в комментариях.

К слову, предложение Мальков сделал Макеевой прямо на сцене после спектакля «Алмазная колесница», в котором та играла. При этом в зале сидели родители Романа и Анастасии. Тогда он и преподнес ей кольцо.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как прошла четвертая свадьба Анастасии Макеевой.

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