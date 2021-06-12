Сборная Бельгии с разгромным счетом победила команду России на Евро-2020

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Василий Заика
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Встреча в рамках первого тура группового этапа проходила на стадионе «Санкт-Петербург» в городе на Неве.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Igor Russak; 5-tv.ru

Тема:
Чемпионат Европы по футболу 2020

Сборная Бельгии с разгромным счетом победила команду России на Евро-2020. Встреча в рамках первого тура группового этапа проходила на стадионе «Санкт-Петербург» в городе на Неве и закончилась со счетом 3:0, передает «Спорт-Экспресс».

Нападающий бельгийцев Ромелу Лукаку стал автором первого гола после ошибки Андрея Семенова. На 10-й минуте поединка после кросса в нашу штрафную российский защитник не сумел выбить мяч, позволив оппоненту развернуться к воротам и пробить точно в угол.

Защитник сборной Бельгии Тома Менье удвоил преимущество номинальных хозяев на 34-й минуте после подачи с левого фланга. Там Антон Шунин отбил мяч перед собой, но прямо на Менье, которому никто не помешал пробить в нижний угол ворот.

На 88-й минуте Ромелу Лукаку оформил дубль.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Финляндия выиграла у Дании в матче Евро-2020 после инцидента с Эриксеном.

Тема:
Чемпионат Европы по футболу 2020
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