Сборная Бельгии с разгромным счетом победила команду России на Евро-2020
Встреча в рамках первого тура группового этапа проходила на стадионе «Санкт-Петербург» в городе на Неве.
Фото, видео: www.globallookpress.com / Igor Russak; 5-tv.ru
Сборная Бельгии с разгромным счетом победила команду России на Евро-2020. Встреча в рамках первого тура группового этапа проходила на стадионе «Санкт-Петербург» в городе на Неве и закончилась со счетом 3:0, передает «Спорт-Экспресс».
Нападающий бельгийцев Ромелу Лукаку стал автором первого гола после ошибки Андрея Семенова. На 10-й минуте поединка после кросса в нашу штрафную российский защитник не сумел выбить мяч, позволив оппоненту развернуться к воротам и пробить точно в угол.
Защитник сборной Бельгии Тома Менье удвоил преимущество номинальных хозяев на 34-й минуте после подачи с левого фланга. Там Антон Шунин отбил мяч перед собой, но прямо на Менье, которому никто не помешал пробить в нижний угол ворот.
На 88-й минуте Ромелу Лукаку оформил дубль.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Финляндия выиграла у Дании в матче Евро-2020 после инцидента с Эриксеном.
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