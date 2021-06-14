Анджелина Джоли провела вечер в компании бутылки вина и бывшего мужа

На прошлой неделе американская актриса Анджелина Джоли покинула Лос-Анджелес и вместе со всеми шестью детьми приехала в Нью-Йорк. Звезда решила воспользоваться случаем и увидится со старыми друзьями, которые, по всей видимости, уже не столь частые гости в Голливуде.

Как утверждает издание The Mirror, в первый же день Джоли застукали входящую в подъезд одного из элитных домов с бутылкой дорого вина в руках. Позже выяснилось, что в этом доме располагаются апартаменты бывшего мужа знаменитости — актера Джонни ли Миллера.

Таблоид утверждает, что Джоли вышла из подъезда лишь спустя три часа, озираясь по сторонам, но уже без бутылки вина. Это дало повод газетам и поклонникам артистки нафантазировать мыслимые и немыслимые вещи вплоть до возобновления отношений бывших супругов.

Отметим, что пара познакомилась на съемках фильма «Хакеры» 1995 года. Через полгода они поженились, однако уже через год расстались, хотя официально числились мужем и женой вплоть до 1999 года.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Брэд Питт выиграл в суде у Анджелины Джоли и добился совместной опеки над детьми.