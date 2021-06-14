Анджелина Джоли провела вечер в компании бутылки вина и бывшего мужа

|
Георгий Иванов
1 008

Заметившие оскароносную актрису папарацци утверждают, что это может свидетельствовать о возобновлении отношений пары.

Анджелина Джоли провела вечер в компании бутылки вина и бывшего мужа

Фото: www.globallookpress.com / Armando Gallo

На прошлой неделе американская актриса Анджелина Джоли покинула Лос-Анджелес и вместе со всеми шестью детьми приехала в Нью-Йорк. Звезда решила воспользоваться случаем и увидится со старыми друзьями, которые, по всей видимости, уже не столь частые гости в Голливуде.

Как утверждает издание The Mirror, в первый же день Джоли застукали входящую в подъезд одного из элитных домов с бутылкой дорого вина в руках. Позже выяснилось, что в этом доме располагаются апартаменты бывшего мужа знаменитости — актера Джонни ли Миллера.

Таблоид утверждает, что Джоли вышла из подъезда лишь спустя три часа, озираясь по сторонам, но уже без бутылки вина. Это дало повод газетам и поклонникам артистки нафантазировать мыслимые и немыслимые вещи вплоть до возобновления отношений бывших супругов.

Отметим, что пара познакомилась на съемках фильма «Хакеры» 1995 года. Через полгода они поженились, однако уже через год расстались, хотя официально числились мужем и женой вплоть до 1999 года.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Брэд Питт выиграл в суде у Анджелины Джоли и добился совместной опеки над детьми.

Читайте также

+17° Атмосферное давление 756 мм рт. ст.
Относительная влажность 55%
71.68
-0.52 87.33
-0.48
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 15 июня, для всех знаков зодиака

Последние новости

8:00
Как заточить ножницы за 15 секунд — простой и очень полезный лайфхак
7:57
Стало известно, с кем проводит время Курбан Омаров на фоне проблем с Ксенией Бородиной
7:46
В Кузбассе загорелось здание угольной обогатительной фабрики — видео
7:40
Не судьба: каких мужчин не стоит выбирать дамам разных знаков зодиака
7:36
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 15 июня, для всех знаков зодиака
7:35
Сказочное зрелище: туристы и жители Петербурга увидели репетицию «Алых парусов»

Сейчас читают

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 15 июня, для всех знаков зодиака
Любимчики Амура: Какие знаки зодиака встретят настоящую любовь летом 2021 года?
«Имитация судебного процесса» — Жорин объяснил обжалование штрафа Моргенштерна
Деньги к ним так и липнут! Рейтинг богачей по знакам зодиака

Новости Lentainform

Загрузка...

Новости СМИ2

Интересные материалы

Международная реакция на послание Путина ФС 2021
Пандемия, пособия и будущее России: основные тезисы послания Путина Федеральному собранию
2021: Встречаем год Белого Металлического Быка правильно
Гороскоп на 2021 год для всех знаков зодиака