Ядерный гриб в жилой зоне: момент взрыва АЗС в Новосибирске попал на видео

В голливудском экшене сегодня днем оказались жители улицы Госинобродское шоссе. В Октябрьском районе города, недалеко от жилых многоквартирных домов взорвалась автозаправочная станция. Эпичные кадры опубликовали очевидцы в сети.

На них видно, как столб огня, чем-то напоминающий ядерный гриб, поднимается на десятки метров в воздух, а языки пламени ярко отражаются в окнах квартир.

По информации регионального управления МЧС, горит АЗС, в том числе на газовом топливе. Кроме того, происходит последующая детонация резервуаров. Предварительно, госпитализировано с ожогами четыре человека.

Информация уточняется.