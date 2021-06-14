Ядерный гриб в жилой зоне: момент взрыва АЗС в Новосибирске попал на видео
Региональный МЧС предупреждает, что продолжается детонация резервуаров с жидким топливом.
Фото, видео: ВКонтакте @chp54, @typical_nsk, @novosibmi, @id225013429, youtube @LasImagenesChannel
В голливудском экшене сегодня днем оказались жители улицы Госинобродское шоссе. В Октябрьском районе города, недалеко от жилых многоквартирных домов взорвалась автозаправочная станция. Эпичные кадры опубликовали очевидцы в сети.
На них видно, как столб огня, чем-то напоминающий ядерный гриб, поднимается на десятки метров в воздух, а языки пламени ярко отражаются в окнах квартир.
По информации регионального управления МЧС, горит АЗС, в том числе на газовом топливе. Кроме того, происходит последующая детонация резервуаров. Предварительно, госпитализировано с ожогами четыре человека.
Информация уточняется.
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