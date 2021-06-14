Ядерный гриб в жилой зоне: момент взрыва АЗС в Новосибирске попал на видео

|
Светлана Шевченко
1 133

Региональный МЧС предупреждает, что продолжается детонация резервуаров с жидким топливом.

Фото, видео: ВКонтакте @chp54, @typical_nsk, @novosibmi, @id225013429, youtube @LasImagenesChannel

В голливудском экшене сегодня днем оказались жители улицы Госинобродское шоссе. В Октябрьском районе города, недалеко от жилых многоквартирных домов взорвалась автозаправочная станция. Эпичные кадры опубликовали очевидцы в сети.

На них видно, как столб огня, чем-то напоминающий ядерный гриб, поднимается на десятки метров в воздух, а языки пламени ярко отражаются в окнах квартир.

По информации регионального управления МЧС, горит АЗС, в том числе на газовом топливе. Кроме того, происходит последующая детонация резервуаров. Предварительно, госпитализировано с ожогами четыре человека.

Информация уточняется.

Читайте также

+21° Атмосферное давление 762 мм рт. ст.
Относительная влажность 35%
71.68
-0.52 87.33
-0.48
Идеальные мужчины: кто является самым завидным женихом по знаку зодиака?

Последние новости

15:25
Сборную Словакии эвакуировали из-за пожара в гостинице Петербурга
15:11
Число пострадавших при взрыве в Новосибирске возросло до шести человек
15:04
Гарика Харламова впервые заметили на публике с новой возлюбленной
14:46
Ядерный гриб в жилой зоне: момент взрыва АЗС в Новосибирске попал на видео
14:31
«Имитация судебного процесса» — Жорин объяснил обжалование штрафа Моргенштерна
14:07
За выход на сцену театра Бузова заработала в четыре раза больше, чем Ахеджакова

Сейчас читают

«Круговорот жизни»: дедушка Регины Тодоренко умер в день ее рождения
Деньги к ним так и липнут! Рейтинг богачей по знакам зодиака
Насколько вы внимательны? 28 простых вопросов, на которые ответят не все
Байопик о Сталине: чем запомнился первый показ спектакля МХАТа с Ольгой Бузовой

Новости Lentainform

Загрузка...

Новости СМИ2

Интересные материалы

Международная реакция на послание Путина ФС 2021
Пандемия, пособия и будущее России: основные тезисы послания Путина Федеральному собранию
2021: Встречаем год Белого Металлического Быка правильно
Гороскоп на 2021 год для всех знаков зодиака