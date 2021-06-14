Брак обречен: блюда каких трех кухонь запрещено есть на первом свидании

Первое свидание — важнейшая часть отношений. От того, как оно пройдет зависит будущее пары. Поэтому необходимо подобрать не только правильный наряд и комфортное для обоих время, но и выбрать ресторан, который не лишит вас дальнейших совместных перспектив.

Согласно опросу, который провел британский интернет-магазин OnBuy, есть связь между блюдом, которое вы едите на первой встрече, и вероятностью развестись в будущем.

Эксперты опросили больше пяти тысяч человек, которые ранее состояли в браке. Они рассказали, в каком ресторане прошло их первое свидание с экс-половинкой.

«Оказалось, что итальянские, французские и средиземноморские рестораны — лучшее начало отношений, которые приведут к длительному браку», — сказано в результатах опроса.

В рейтинг самых неудачных кухонь для первого свидания вошли индийская, китайская и японская.

Блюда японской кухни при этом оказались в конце антирейтинга и заняли третье место. Так, уровень разводов среди пар, которые ели эту кухню на своем первом свидании, составляет 47%. Средняя продолжительность брака — три года девять месяцев.

Китайская кухня заняла второе место. Уровень разводов среди пар, которые ели эту кухню на своем первом свидании — 55%. Средняя продолжительность брака в случае с первым свиданием в китайском заведении — два года.

Индийские блюда — самый неудачный вариант для свиданий. Они заняли первое место. Уровень разводов среди пар, которые ели эту кухню на своем первом свидании — 67%. Средняя продолжительность брака — год и три месяца.

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