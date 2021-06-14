Снижение женского либидо: ученые назвали привычку, «изгоняющую» секс из брака

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Рита Цветкова
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По мнению экспертов, если немного изменить уклад жизни, можно довольно быстро вернуться в Лигу Большого Секса.

Снижение женского либидо: ученые назвали привычку, «изгоняющую» секс из брака

Фото: Depositphotos / firstbite

Ученые из США назвали привычку, которая, если ее не изменить, может навсегда «изгнать» секс из супружеской постели. По мнению экспертов, либидо человека претерпевает взлеты и падения на протяжении всей жизни, и связано это не только с эмоциональными отношениями, но и с рядом чисто физиологических факторов

Специалисты Североамериканского общества менопаузы (NAMS) в Кливленде, штат Огайо, провели исследование и выяснили: желание и способность женщины заниматься сексом с супругом убивают не разбросанные по дому носки, а недостаток сна и неправильный режим отдыха.

Ученые настоятельно рекомендуют всем представительницам прекрасного пола, и даже тем, у кого либидо еще не «отключилось», начать высыпаться по ночам во избежание женской сексуальной дисфункции. Постоянная усталость сказывается на работе гормональной системы организма. Снижение уровня половых гормонов и повышение уровня гормонов стресса могут существенно повлиять на половое влечение.

Для того чтобы радость вернулась в ваш дом и постель, придерживайтесь строгого режима сна даже в выходные. Если бывает трудно уснуть, выберите расслабляющую процедуру, которая вам поможет. Ее необходимо проводить за полчаса до сна. Это могут быть чтение, прослушивание музыки или записи звуков природы, медитация или ванна, но никак не серфинг по соцсетям мессенджерам.

Смартфон лучше убирать за пару часов до отхода ко сну. И прекращайте употреблять продукты с содержанием кофеина как минимум за шесть часов до отбоя. Обняв подушку, смотрите добрые сны не менее семи часов в сутки, лучше девять, так как при нехватке отдыха нарушается работа головного мозга, а за ним — остальных систем организма.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как наладить секс с новым партнером после 50 лет.

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