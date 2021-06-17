«Не один год уже» — Асмус призналась, что завела нового мужчину будучи замужем

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Карина Исхакова
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Актриса развелась с Гариком Харламовым в июне прошлого года, знаменитость сделала сенсационное заявление, что уже несколько лет состоит в отношениях с другим мужчиной.

Фото, видео: www.globallookpress / Ekaterina Tsvetkova; Instagram @asmuskristina

Актриса Кристина Асмус призналась, что уже не один год состоит в отношениях с новым возлюбленным, причем со своим бывшим мужем юмористом Гариком Харламовым она развелась в июне 2020-го. Знаменитость сделала сенсационное заявление на своей странице в Instagram. Артистка написала, что она несколько лет встречается с одним мужчиной, но только с кем — это большой секрет. Звезде регулярно приписывают интрижки со знаменитыми коллегами звезды, но Асмус категорично заявила, что для нее они все просто друзья.

Instagram @asmuskristina

«Мне всегда приписывали множество романов, даже когда я была в браке. Только за последний год меня усердно сводили с Алексеем Чадовым, Наваи Бакировым, Милошем Биковичем, по десятому кругу с Александром Петровым, с партнерами по театру и съемочным площадкам. Да, у меня есть отношения и не один год уже! Но пресса ни разу не выиграла в угадайку», — написала актриса.

Подписчики знаменитости теряются в догадках: кто же ее новый избранник. Одни рассматривают реальных кандидатов, с кем девушка могла бы построить отношения. Другие оставляют шуточные комментарии под новым постом актрисы.

«Да ладно, с Батрудиновым?»;

«Неужели Михалков?»;

«Рыжий из «Иванушек?»;

«Может быть Егор Крид?» — спрашивают в комментариях подписчики звезды российского кино.

Кристина Асмус и Гарик Харламов поженились в 2013 году, а в июне 2020-го пара развелась. У актрисы и шоу-мена есть общая дочь — Анастасия, которой сейчас семь лет. Девочка осталась с мамой, но не смотря на это, звездный папа принимает активное участие в воспитании ребенка.

Ранее 5-tv.ru писал, что Гарика Харламова впервые заметили на публике с новой возлюбленной. 

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