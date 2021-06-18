«Не смей!»: Пугачева запретила Галкину снимать ее в домашней одежде

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Ирина Дряхлова
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Примадонна случайно попала в кадр, когда Лиза и Гарри поздравляли юмориста с днем рождения.

Фото, видео: globallookpress.com / Pravda Komsomolskaya; Instagram @maxgalkinru

Дети Максима Галкина подготовили для него поздравление с днем рождения, чем он поделился на своей странице в Instagram. Наследники поздравили папу песней:

«С днем рождения, папа! Ты, конечно, возмужал! И, конечно, изменился и вырос достойным, умным мужчиной, образцом для подражания! Верным и сильным! Мы так рады быть твоими… твоими детьми! Хотим вырасти такими… такими как ты! В этот день, папа, мы хотим пожелать, чтобы ты всегда был рядом, всегда у руля нашей дружной семьи, нашего дома! Чтобы ты был здоров, силен и спокоен. Наша семья — это главное в жизни! Когда мы вместе - мы самые сильные! Самые сильные!»

После Гарри и Лизы в кадр попала Алла Борисовна, которая попросила мужа ее не снимать и убежала за угол.

«Не смей! Не смей меня снимать! Не смей», — возмутилась Пугачева.

Вероятно, примадонна вышла из дома в сад в легкой домашней кофточке и не хотела, чтобы поклонники увидели ее в таком виде. Но потом она все-таки присоединилась к семейным объятиям и продемонстрировала подписчикам свой домашний аутфит.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что сын Пугачевой и Галкина дал совет российским рэперам. 

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