«Не смей!»: Пугачева запретила Галкину снимать ее в домашней одежде

Дети Максима Галкина подготовили для него поздравление с днем рождения, чем он поделился на своей странице в Instagram. Наследники поздравили папу песней:

«С днем рождения, папа! Ты, конечно, возмужал! И, конечно, изменился и вырос достойным, умным мужчиной, образцом для подражания! Верным и сильным! Мы так рады быть твоими… твоими детьми! Хотим вырасти такими… такими как ты! В этот день, папа, мы хотим пожелать, чтобы ты всегда был рядом, всегда у руля нашей дружной семьи, нашего дома! Чтобы ты был здоров, силен и спокоен. Наша семья — это главное в жизни! Когда мы вместе - мы самые сильные! Самые сильные!»

После Гарри и Лизы в кадр попала Алла Борисовна, которая попросила мужа ее не снимать и убежала за угол.

«Не смей! Не смей меня снимать! Не смей», — возмутилась Пугачева.

Вероятно, примадонна вышла из дома в сад в легкой домашней кофточке и не хотела, чтобы поклонники увидели ее в таком виде. Но потом она все-таки присоединилась к семейным объятиям и продемонстрировала подписчикам свой домашний аутфит.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что сын Пугачевой и Галкина дал совет российским рэперам.