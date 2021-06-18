Ситуация страшная: вслед за Крымом утонуть может вся Россия?

Полуостров Крым затапливает уже вторые сутки. Кто-то грешит на плохую работу ливневых систем, кто-то — на сезонность. Климатологи же бьют тревогу: первопричина всего — глобальное потепление, и бороться с ним не представляется возможным.

Доктор физико-математических наук, член-корреспондент РАН Владимир Семенов и почетный работник гидрометслужбы России Николай Терешонок считают, что ситуация с непрекращающимися ливнями будет повторяться вновь и вновь. Причем не только на территории курортного региона. Эксперты считают, что печальная участь уготована всей стране.

«Процесс глобального потепления способствует появлению более сильных паводков и таких аномальных осадков. <…> В связи с тем, что остановить глобальное потепление трудно, а скорее всего невозможно, то подобные явления будут повторяться, и не только на юге. На север все ближе продвигаются также муссонные явления. Это и ураганы, и атмосферные вихри, они становятся более концентрированными и подвижными», — цитирует климатологов URA.RU.

Несмотря на печальные прогнозы, Терешонок искренне считает происходящее в Крыму аномалией. Сильные наводнения бывают на полуострове раз в 10-20 лет. Однако то, что происходит сейчас, — залитые дома, плавающие машины, люди и звери — действительно наводит страх и ужас.

Семенов, в свою очередь, подчеркнул, что хоть столь сильные наводнения и не будут мучить людей каждый день, почти наверняка они будут повторяться с еще большей частотой. Особенно, в Черноморском регионе.

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