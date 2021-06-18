«Его найти не могли»: Сосед актера Андрея Егорова о последних днях его жизни

|
Ирина Дряхлова
Эксклюзив 2 103

Мужчина рассказал, что звезду «Оптимистов» искали еще с прошлой недели. Он заливал квартиру соседей.

Фото, видео: Кадр из сериала "Не покидай меня, любовь" 2001 г.; 5-tv.ru

Сын соседки скончавшегося 17 июня 2021-го актера Андеря Егорова рассказал 5-tv.ru о его последних днях жизни. По словам мужчины, Егорова искали, оставляли записки. В прошлый четверг в квартиру к соседке актера постучался сантехник и сообщил, что тот кого-то заливает. Также собеседнику 5-tv.ru звонили из диспетчерской.

«Здесь записки оставляли, его найти не могли <…> Смотрите, в прошлую пятницу мою маму увезли, приехал я где-то в среду. Где-то наверное в четверг, приблизительно, приходит сантехник. Он говорит: „Соседа видишь?“ Я говорю: „Нет, соседа я вообще даже не знаю“. Он говорит: „Он, по-моему, заливает кого-то“. Потом диспетчерская мне звонила, говорит: „Сосед не знаете где?“ Я говорю, что даже телефон не знаю его», — рассказал мужчина.

Собеседник ответил, что со слов его матери, Андрей Егоров не выпивал и шумных компаний домой не водил:

«Никогда никаких жалоб не было, он адекватный».

Российский актер Андрей Егоров скончался на 52-м году жизни. Его дебютная картина — короткометражка «Кулачные бои — дело полюбовное». Большая слава и узнаваемость появились же после выхода в свет драмы «Время танцора», в которой актер сыграл Андрея Подобеда. В проекте также были задействованы Чулпан Хаматова, Сергей Гармаш и другие актеры. Он успел сыграть и князя Василия Шуйского в «Царе Федоре Иоанновиче», и Николая II в «Красном колесе», и Павлина Миловидова в спектакле «На бойком месте». На счету Андрея Егорова всего более 60 картин. Егоров продолжал работать до самых последних дней.

Ранее 5-tv.ru сообщил о дате прощания с Андрем Егоровым. 

Читайте также

+24° Атмосферное давление 768 мм рт. ст.
Относительная влажность 31%
72.22
-0.28 85.99
-0.71
Рунический гороскоп на неделю с 21 по 27 июня для всех знаков зодиака

Последние новости

19:43
«Надеюсь, меня не похитят»: последнее видео с пропавшей в РФ американкой
19:31
Голикова заявила о возобновлении авиасообщения с Турцией
19:07
Порвал всех: Криштиану Роналду стал самым популярным в Instagram
18:57
Победительницу шоу «Пацанки» жестоко избили в центре Москвы
18:52
«Вы перегрелись?» — что могло стать причиной ДТП с автобусом и маршруткой в Петербурге
18:42
Трое детей актеров Джоли и Брэда Питта выступят против отца в суде

Сейчас читают

Рунический гороскоп на неделю с 21 по 27 июня для всех знаков зодиака
Одинокий карьерист: чем запомнился актер Андрей Егоров?
Четыре имени мужчин, наиболее склонных к предательству и двуличию
Три женских имени, к которым мужчина тянется на подсознательном уровне

Новости Lentainform

Загрузка...

Новости СМИ2

Интересные материалы

Международная реакция на послание Путина ФС 2021
Пандемия, пособия и будущее России: основные тезисы послания Путина Федеральному собранию
2021: Встречаем год Белого Металлического Быка правильно
Гороскоп на 2021 год для всех знаков зодиака