В театре назвали дату прощания со звездой сериала «Оптимисты» Андреем Егоровым
Заслуженный артист России скоропостижно скончался на 52-м году жизни.
Фото: Кадр из фильма "Не покидай меня, любовь" (2001)
Прощание со звездой сериала «Оптимисты» Андреем Егоровым состоится 19 июня в 11 утра. Об этом сообщается на сайте Центрального академического театра Российской армии. Там добавили, что место пока не определено. Об этом будет объявлено дополнительно.
«Мы приносим глубокие соболезнования родным и близким Андрея Павловича. Для театра его уход — невосполнимая утрата», — говорится в некрологе.
Как сообщал ранее 5-tv.ru, Андрей Егоров скоропостижно скончался 17 июня на 52-м году жизни. О причинах смерти пока не сообщается.
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