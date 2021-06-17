В театре назвали дату прощания со звездой сериала «Оптимисты» Андреем Егоровым

Прощание со звездой сериала «Оптимисты» Андреем Егоровым состоится 19 июня в 11 утра. Об этом сообщается на сайте Центрального академического театра Российской армии. Там добавили, что место пока не определено. Об этом будет объявлено дополнительно.

«Мы приносим глубокие соболезнования родным и близким Андрея Павловича. Для театра его уход — невосполнимая утрата», — говорится в некрологе.

Как сообщал ранее 5-tv.ru, Андрей Егоров скоропостижно скончался 17 июня на 52-м году жизни. О причинах смерти пока не сообщается.