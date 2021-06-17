Одинокий карьерист: чем запомнился актер Андрей Егоров?

На 52-м году жизни скончался российский актер Андрей Егоров — добрый, влюбленный в свою профессию человек. Зрителям не пришлось долго привыкать к нему: обаял сразу, как только появился в кадре. Он исполнил великое множество интересных ролей и строил грандиозные планы. Но человек располагает, а бог…

5-tv.ru вспоминает о радостях и печалях выдающегося деятеля искусств, чья жизнь оборвалась так скоро и так внезапно.

Баловень судьбы

Андрей Егоров — сын украинских переселенцев из Черниговской области. Он родился в селе Михайловка Волгоградской области и изначально носил фамилию Недбайло — его прадед был настоящим сословным малороссийским казаком. Но папа мальчика решил, что фамилия его жены больше подойдет для российской глубинки.

Еще будучи школьником Андрей отчаянно мечтал закрепиться в кинематографе, а потому выбора, куда идти после школы, перед ним не стояло. В 1987 году будущий актер поступил в Воронежский государственный институт искусств. Сразу после первого курса его призвали в армию. Но отслужив один год, Егоров вернулся в вуз и стал обучаться у профессора Владимира Бугрова.

Андрей делал поразительные успехи, а потому по окончании учебы народный артист РФ Леонид Хейфец пригласил его работать в Центральный академический театр Российской армии. Выпускник, конечно, согласился.

Кадр из фильма «Не покидай меня, любовь» (2001)

Здесь Егорова никто ни в чем не ограничивал — твори, сколько хочешь. Он успел сыграть и князя Василия Шуйского в «Царе Федоре Иоанновиче», и Николая II в «Красном колесе», и Павлина Миловидова в спектакле «На бойком месте». В общем, чувствовал себя нужным и счастливым.

Сниматься в кино Егоров начал в 1995 году. Его дебютная картина — короткометражка «Кулачные бои — дело полюбовное». Большая слава и узнаваемость появились же после выхода в свет драмы «Время танцора», в которой актер сыграл Андрея Подобеда. В проекте также были задействованы Чулпан Хаматова, Сергей Гармаш и другие актеры, в будущем обретшие неслыханную популярность. Эта картина — о жизни после войны, любви и ненависти, мести и прощении.

За блистательное исполнение роли Андрейки Егорова даже наградили. Он удостоился российской профессиональной кинематографической премии «Золотой овен» в номинации «Надежда».

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После этого знаменательного события у актера не было отбоя от ролей. Он был и главный героем польской военной драмы «Ворота Европы» Анчевым, и старшим лейтенантом Петром Глушковым в картине «Эшелон», снятой по мотивам одноименного романа Олега Смирнова. Егоров также сыграл майора милиции Дробота в ленте «Мой ласковый и нежный мент». Но более всего запомнился зрителям по роли в мелодраме «Варенька», где снимался вместе с Ириной Пеговой.

На счету Андрея Егорова всего более 60 картин. Он продолжал работать до самых последних дней.

Личная жизнь

За большую творческую карьеру Егоров сыграл немало мужчин-романтиков, готовых отдать жизнь за любимую. Поклонницы заливались слезами, переживая, что сердце красавца кем-то уже занято. Но оказалось, у Андрея не было ни супруги, ни детей.

Актер не скрывал, что мечтал о большой семье. Вот только времени на все не хватало. В приоритете всегда была работа. Ну а девочки? А девочки потом…

«Период становления и восхождения по карьерной лестнице отнимал много времени. Рабочий график был расписан практически по минутам. На личную жизнь сил уже не хватало…» — говорил заядлый холостяк Андрей Егоров.

Ранее 5-tv.ru рассказал, когда и где состоится прощание с заслуженным артистом РФ Андреем Егоровым.