Аномалия природы VS аномалия жадности: турфирмы продолжают продавать путевки в утонувший Крым

На юг России на этой неделе пришла большая вода. Больше всего досталось Крыму. После проливных дождей реки вышли из берегов в нескольких районах полуострова. К сожалению, уже есть первая жертва стихии в Ялте. Десятки людей пострадали, сотни эвакуированы. Бурные потоки сносят дома, ларьки, автомобили. Власти объявили режим чрезвычайной ситуации.

И еще несколько неприятных и тревожных аспектов. Сейчас в разгаре туристический сезон. Для большинства отдыхающих наводнение почему-то стало увлекательным аттракционом и плевать они хотели на смертельную опасность. А также, мягко говоря, шокировали турагентства, которые бойко торговали в эти дни путевками. Прекрасно осознавая, что отправляют людей прямо в эпицентр природной катастрофы. А что? Спрос же невероятный, а деньги, как известно, не пахнут. И вот это пугает больше всяких аномалий.

Мощный селевой поток сносит все на своем пути — он не щадит дороги, ограждения, киоски. А машины плывут по течению словно игрушечные. Под воду ушли подземные переходы, первые этажи жилых зданий. В Ялте подтопленными оказались около 300 домов, сотни эвакуированных и пострадавших. Не обошлось без жертв. Мужчина оступился и его буквально унесло потоком воды.

«Заливало очень сильно, очень быстро. Мы не смогли спасти ни вещи, ни документы. Ничего», — с ужасом вспоминает жительница Ялты Валентина Абышкина.

Ранним утром в водную западню попали те, кто в это время оказался на улице — автомобиль этой семьи с ребенком заглох посреди дороги — на помощь пришел местный «дядя Степа», который помог выбраться из легковушки и добраться до дома.

Из ялтинского крокодиляриума до сих пор вылавливают хищных рептилий — во время подъема воды они выплыли из специальных вольеров и теперь около 50 крокодилов свободно перемещаются по помещениям. Часть хищников, которые не переносят холодную воду, а также черепах и змей эвакуировали в Алуштинский аквариум.

«Сейчас остались крокодилы, которые могут жить в холодной воде, 16 градусов они три дня переживут. Мы уже не волнуемся за их здоровье, волнуемся только за откачку воды», — говорит директор ялтинского крокодиляриума Виктор Желенко.

В городе Керчь, который первым попал под удар стихии, до сих пор затоплено почти 250 домов. Воду откачивают и из местной городской больницы. Из-за непогоды город оказался обесточен.

На помощь людям пришел Черноморский флот — мобильные отряды военнослужащих на технике должны помочь в ликвидации последствий стихийного бедствия, в Ялту прибыли спасатели из Донского центра МЧС. Из затопленных районов Крыма уже эвакуировали более одной тысячи трехсот человек, из них 223 ребенка.

«Сегодня здесь все ополчение Крыма, со всех районов, городов, все здесь сегодня. Потому что, учитывая ситуацию, нельзя было не откликнуться и не быть здесь», — уверен ветеран полка народного ополчения Крыма Юрий Мозолевский.

В Керчи, Ялте, Феодосии и Кировском районе введен режим ЧС. Над полуостровом в эти дни пронесся разрушительный циклон — за сутки здесь выпало 135 миллиметров осадков — это три месячные нормы. По словам местных властей — такого здесь не припомнят с 1922 года. Главный синоптик страны Роман Вильфанд в интервью МИЦ «Известия» рассказал о сильнейшей аномалии по всему югу России. На этой неделе подтопления были и в Ростовской области, и Краснодарском крае. Но для традиционно засушливого Крыма это совсем экстремальные показатели.

«Там и град был, и грозы, но самое главное осадки. Осадки от 30 до 80 миллиметров. Это огромнейшее количество осадков, особенно для районов со сложной аэрографией. А поскольку южный берег Крыма гористый, и водные массы они просто как по асфальту скатывались по этим склонам, переполняя реки», — объясняет научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

О таком отпуске явно не мечтали туристы, которые приехали на отдых в Крым. Вместо отельных номеров некоторые отдыхающие теперь ютятся в пунктах временного размещения — из двух гостиниц, расположенных в самом центре Ялты — «Ореанда» и «Бристоль» — пришлось эвакуировать постояльцев.

«Мы двери затыкали, подпирали столы, ведрами гребли воду, страх божий, что творилось. Туристы, да, были, но мы их всех на верх, они там ждали, потом их перевели в другие отели», — рассказывает сотрудница отеля Светлана Сухоставец.

Виталий с женой и двумя детьми в Крыму уже три дня. Приехали из Москвы на машине. Теперь думают, как вернуться домой. Автомобиль во время стихии хоть и не унесло течением, но затопило полностью. Восстановлению не подлежит.

«Собственно видно, вон моя машина стоит, вся затопленная с открытыми дверями, утонула одна машина, вторая, машины глохли. Попытались мою машину дернуть, восемь человек не могли ее оторвать от земли, потому что все в иле, фактически машина угробилась», — сожалеет турист из Москвы Виталий Геллер.

Тот транспорт, что уцелел надо ремонтировать и восстанавливать для обратной дороги. А это дополнительные траты, да и справятся ли автосервисы с таким наплывом? Еще до чрезвычайного режима в соцсетях туристы с сожалением показывали переполненные дороги, пляжи, столовые. Инфраструктура черноморского побережья не справлялась.

Места во многих отелях забронированы до осени — причем цены в некоторых гостиницах выросли в разы, а отдыхающие продолжают прибывать в Крым. В турфирмах даже сейчас, несмотря на перегруженность и наводнение не отговаривают от поездки, а наоборот советуют ехать. Вот в Москве мы пытаемся приобрести тур на пять дней с вылетом в Крым в ближайшие дни.

Ростуризм уже рекомендовал туроператорам перенести путевки на полуостров на более позднюю дату. Но компании игнорируют предписания, ради все той же прибыли не делают никаких замен и отказывают возвращать полную стоимость тура.

Об отмене рейсов или о возврате средств за билеты испугавшихся наводнения и не улетевших туристов не заявил и ни один авиаперевозчик. И без того популярные Крым и соседний Краснодарский край этим летом стали единственными морскими курортами для многих россиян из-за закрытых границ.

В Ростуризме лишь недавно признали — Черноморское побережье перегружено, номерной фонд не справляется. Что с этим делать неизвестно. А многие местные жители бесстыдно пользуются монополией и предлагают туристам жить даже в грузовых морских контейнерах, за 12 тысяч рублей в сутки.

«Конечно можно было предугадать эту ситуацию зимой. Краснодарский край в этом году примет не менее 20 миллионов отдыхающих, а Крым не менее восьми миллионов отдыхающих. Ну хорошо, часть, там около миллиона людей заберет Абхазия. Ну и все. А отдыхать-то у нас хочет не 29 миллионов человек, и даже не 30. А порядка 60 миллионов людей хотят на отдых поехать», — говорит член президиума альянса туристических агентств в России Алексан Мкртчян.

В субботу МЧС республики объявило новое штормовое предупреждение. На полуострове вновь ожидаются грозы, проливные дожди и град.

А ущерб от этих подтоплений власти Ялты уже назвали колоссальным, коммунальщики будут пытаться восстановить водо- и электроснабжение в ближайшие дни, расчищать магистрали и улицы помогают военные. Не меньше недели уйдет на борьбу с последствиями природных аномалий. А вот смогут ли победить аномалию жадности и беспечности, и не только в Крыму, вопрос остается открытым.