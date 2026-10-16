Итальянский журналист Винченцо Лоруссо получил российское гражданство

|
Арина Верстова
Арина Верстова Журналист 15 0

Мужчина освещает жизнь в Донбассе и Новороссии с 2022 года.

Что известно про журналиста Винченцо Лоруссо

Фото: Михаил Синицын/ТАСС

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Итальянский журналист Винченцо Лоруссо получил гражданство России — соответствующий приказ подписал президент РФ Владимир Путин.

Документ опубликован на официальном портале правовой информации. В приказе указано «принять в гражданство Российской Федерации Винченцо Лоруссо».

Итальянский журналист родом из Рима, и с 2022 года освещает жизнь в Донбассе и Новороссии.

Лоруссо — основатель телеграм-канала Donbass Italia, сотрудничает с изданием International Reporters и телеканалом RT.

Итальянец — соучредитель фестиваля документального кино «Время героев» и автор книги «О русофобии» с предисловием официального представителя МИД России Марии Захаровой. В Италии он организовал более 140 показов документальных фильмов, а о нем самом сняли картину «Вопреки».

Недавно Лоруссо работал корреспондентом на выборах депутатов Госдумы в Донбассе и заявил, что настоящие фиктивные выборы проходят не в России, а в Италии — там, по его словам, новым партиям фактически запрещено участвовать в голосовании из-за закона о сборе десятков тысяч подписей в короткие сроки.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.
 

+9° Атмосферное давление 769 мм рт. ст.
Относительная влажность 90%
83.76
-0.19 93.77
-0.15
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 15 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

3:03
Лихие 90-е: Андрей Губин спасался от бандитов при помощи Кобзона
2:44
Итальянский журналист Винченцо Лоруссо получил российское гражданство
2:25
Группировка «Север» зачищает Волчанский котел
2:04
Песков назвал русский язык объединяющей силой Евразии
1:49
Дикий медведь бегает по детской площадке в Кемеровской области
1:34
Британия направит Украине больше дальнобойных ракет

Сейчас читают

«Не нужно зацикливаться»: SHAMAN высказался о переменах во внешности
«Платье не застегнулось»: Успенская набрала три килограмма на гастролях
«Творческое безумство»: Басков рассказал о подготовке юбилейного концерта
День отца — 2026: идеи подарков папе, поздравления и прикольные открытки

Интересные материалы

День отца: что подарить папе как поздравить скачать открытки
День трех дверей 14 октября: гороскоп для знаков зодиака
🪐Гороскоп на октябрь 2026 года для знаков зодиака — видео
Гороскоп на деньги октябрь 2026 для знаков зодиака: видео