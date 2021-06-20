«Дай бог сил»: фанаты боятся потерять МакSим, как когда-то Фриске и Началову

В середине 2000-х певице МакSим завидовали все: у нее были слава, богатство, успех. Молодой звезде прочили удивительную карьеру в шоу-бизнесе. Однако спустя несколько лет активной гастрольной деятельности она вдруг пропала из виду. Сначала артистка пережила два тяжелых расставания с отцами своих детей. Потом начались жуткие проблемы со здоровьем. Поклонники до сих пор опасаются за судьбу любимицы.

В 2019 году МакSим попала в жуткую аварию по пути в аэропорт — она получила множество серьезных травм и какое-то время даже не могла разговаривать. На реабилитацию ушли уйма времени и сил. И вот недавно вернувшись на сцену, она вновь оказалась в больнице.

Точный диагноз звезды до сих пор не назван. Несколько дней назад ее госпитализировали с подозрением на COVID — была высокая температура, артистка почти не могла дышать. У МакSим выявили поражение 40% легких. Однако тексты на коронавирус по-прежнему дают отрицательные результаты.

Накануне артистку ввели в искусственную кому и подключили к аппарату ИВЛ. Медики отмечают, что это ненадолго — только для того, чтобы прочистить легкие певицы. Точные прогнозы пока не дает никто. Правда, врачи сходятся во мнении, что крепкий молодой организм должен справиться со всеми проблемами.

Россияне желают звезде скорейшего выздоровления, но в тайне боятся в этот раз действительно ее потерять.

«Сколько же несчастий выпало на долю этой девочки…»;

«Лечись, пожалуйста. Не надрывай себя, а преданные поклонники дождутся обязательно»;

«Не хотим потерять ее, как когда-то Фриске и Началову»;

«Дай бог сил и терпения!» — пишут на странице МакSим в Instagram фанаты.

Instagram @maksimartist

Ранее 5-tv.ru рассказал, почему подключение МакSим к ИВЛ не так страшно, как кажется.