«Не всегда кошмар»: реаниматолог объяснил подключение певицы МакSим к ИВЛ

Введение пациентов в искусственную кому — рутинная практика для врачей. Если человека в этом состоянии подключили к аппарату ИВЛ, это еще не говорит о риске летального исхода. Потому, считает анестезиолог-реаниматолог Сергей Симбирцев, в случае певицы МакSим рано говорить о фатальных вещах, вероятно, медики просто выбрали определенную тактику лечения и придерживаются ее.

Как известно, накануне официальный представитель артистки Яна Богушевская заявила, что врачи в стремлении исключить риск кислородного голодания ввели МакSим в искусственную кому и подключили к ИВЛ. Певица поступила в больницу с поражением 40% легких, позже оно увеличилось, и пришло время для экстренных мер. По словам Богушевской, знаменитости сейчас «прочищают легкие».

«Все зависит от клиники, динамики, как будет разрешаться заболевание. Искусственная кома — это по факту просто медикаментозный сон, это рутинная практика. Плюс она на аппарате ИВЛ — это еще помогает, чтобы дыхание человека и аппарата не конкурировали друг с другом. Иногда такие меры действительно применяют из-за тяжести заболевания. Зачастую все зависит от тактики, выбранной лечащим врачом. Это не всегда кошмар», — цитирует реаниматолога Vm.ru.

Как добавил Симбирцев, нековидная пневмония может протекать не менее тяжело. При этом методы лечения пациента будут схожими.

До того, как МакSим оказалась на больничной койке, она рассказывала своим подписчикам в социальных сетях, что в связи с типичными симптомами подозревала у себя коронавирусную инфекцию. Однако несколько тестов так и не подтвердили наличие именно этого недуга. Диагноз врачей был таков — пневмония, поражение 40% легких. Звезда несколько раз выступала с высокой температурой, но на последний концерт ее сил не хватило, пришлось отменить.

Ранее 5-tv.ru сообщал, какие шансы на выздоровление дают врачи певице МакSим.