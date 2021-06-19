«Не всегда кошмар»: реаниматолог объяснил подключение певицы МакSим к ИВЛ

|
Рита Цветкова
1 003

По словам Сергея Симбирцева, искусственная кома и вентиляция легких — рутинная практика для врачей, и эти процедуры не всегда говорят о критичности состояния больного.

«Не всегда кошмар»: реаниматолог объяснил подключение певицы МакSим к ИВЛ

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

Введение пациентов в искусственную кому — рутинная практика для врачей. Если человека в этом состоянии подключили к аппарату ИВЛ, это еще не говорит о риске летального исхода. Потому, считает анестезиолог-реаниматолог Сергей Симбирцев, в случае певицы МакSим рано говорить о фатальных вещах, вероятно, медики просто выбрали определенную тактику лечения и придерживаются ее.

Как известно, накануне официальный представитель артистки Яна Богушевская заявила, что врачи в стремлении исключить риск кислородного голодания ввели МакSим в искусственную кому и подключили к ИВЛ. Певица поступила в больницу с поражением 40% легких, позже оно увеличилось, и пришло время для экстренных мер. По словам Богушевской, знаменитости сейчас «прочищают легкие».

«Все зависит от клиники, динамики, как будет разрешаться заболевание. Искусственная кома — это по факту просто медикаментозный сон, это рутинная практика. Плюс она на аппарате ИВЛ — это еще помогает, чтобы дыхание человека и аппарата не конкурировали друг с другом. Иногда такие меры действительно применяют из-за тяжести заболевания. Зачастую все зависит от тактики, выбранной лечащим врачом. Это не всегда кошмар», — цитирует реаниматолога Vm.ru.

Как добавил Симбирцев, нековидная пневмония может протекать не менее тяжело. При этом методы лечения пациента будут схожими.

До того, как МакSим оказалась на больничной койке, она рассказывала своим подписчикам в социальных сетях, что в связи с типичными симптомами подозревала у себя коронавирусную инфекцию. Однако несколько тестов так и не подтвердили наличие именно этого недуга. Диагноз врачей был таков — пневмония, поражение 40% легких. Звезда несколько раз выступала с высокой температурой, но на последний концерт ее сил не хватило, пришлось отменить.

Ранее 5-tv.ru сообщал, какие шансы на выздоровление дают врачи певице МакSим.

Читайте также

+24° Атмосферное давление 768 мм рт. ст.
Относительная влажность 31%
72.22
-0.28 85.99
-0.71
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 21 по 27 июня

Последние новости

0:37
Что можно и категорически нельзя делать 20 июня в день Федота Стража
0:15
Прямая линия Владимира Путина с россиянами пройдет 30 июня
0:10
Звезду «Кадетства» Александра Головина обвинили в секс-домогательствах
0:01
Троица: история и традиции праздника — комментарий священника
0:01
Важнее всех: День медицинского работника отмечают 20 июня
0:00
Путин поздравил россиян с Днем медицинского работника

Сейчас читают

Очевидец снял первый взрыв на складе пиротехники в Москве с близкого расстояния
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 21 по 27 июня
Самый мощный день: что нужно успеть сделать до 21 июня — советы астролога
«Его найти не могли»: Сосед актера Андрея Егорова о последних днях его жизни

Новости Lentainform

Загрузка...

Новости СМИ2

Интересные материалы

Международная реакция на послание Путина ФС 2021
Пандемия, пособия и будущее России: основные тезисы послания Путина Федеральному собранию
2021: Встречаем год Белого Металлического Быка правильно
Гороскоп на 2021 год для всех знаков зодиака