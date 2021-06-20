Во сколько обходится лечение МакSим в клинике, где спасли Бабкину?

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Егор Измалкин
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Певица попала в больницу с поражением 40% легких. Она находится в медикаментозной коме.

Во сколько обходится лечение МакSим в клинике, где спасли Бабкину?

Фото: www.globallookpress / Pravda Komsomolskaya

Певицу МакSим, которая сейчас находится под наблюдением медиков, госпитализировали с поражением 40% легких в ту же самую частную клинику, где спасли от коронавирусной пневмонии другую известную исполнительницу — Надежду Бабкину. Лечение в клинике стоит немалых денег, пишет сайт KP.RU.

В больнице, в которой лежит звезда, работают опытные специалисты, есть современное оборудование, круглосуточно работает медицинский коронавирусный штаб. Платная госпитализация осуществляется в ней по депозиту. Две недели в одноместной палате обходится в 700 тысяч рублей. Палата «люкс» стоит за тот же период миллион рублей. При этом данные суммы в инфекционном стационаре не включают дни, проведенные в реанимации — так что стоимость лечения знаменитости будет еще выше.

Тесты на коронавирус у МакSим отрицательные, у нее диагностировали вирусную пневмонию. Однако и у Бабкиной с таким же диагнозом в прошлом году тесты показывали отрицательный результат на коронавирус, а потом у нее нашли антитела к COVID-19. Известно, что два года назад артистка попала в аварию, у нее были проблемы с сосудами и алкогольной зависимостью, что осложняет ее состояние.

Как писал 5-tv.ru ранее, накануне МакSим ввели в искусственную кому и подключили к аппарату ИВЛ. Медики отмечают, что это ненадолго — только для того, чтобы прочистить легкие певицы. Точные прогнозы пока не дает никто.

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