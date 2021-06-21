«Помни это»: Миро дала три важных совета девушке Моргенштерна перед свадьбой

Рэпер Алишер Валеев, более известный по нику Моргенштерн, и блогер Дилара Зинатуллина решили пожениться. Селебрити объявили о помолвке несколько суток назад. Светский обозреватель Лена Миро не могла оставить без внимания эту новость. Она от души поздравила влюбленных и дала невесте три важных совета.

Ты — королева

Хорошо известно, что Дилара и Алишер начали встречаться, еще когда у последнего не было ни баснословных гонораров, ни большой популярности. Артист очень благодарен девушке за то, что не бросила его в тяжелые времена, и позволила развиваться на любимом поприще. Миро считает, что блогер обязана это ценить и не забывать, с кем жила раньше.

«Этот пацан с плохими зубами никуда не делся и не денется из психики Моргенштерна. Пока ты видишь в нем этого пацана, он будет видеть в тебе королеву. Когда он был таким, как слева, ты была такой, как справа. Этим все сказано», — отметила обозреватель.

Instagram @influesii; YouTube / MORGENSHTERN

Будь на чеку

Лена Миро добавила, что Дилара никогда не пожалеет о браке с Моргенштерном, если будет дружить с его звездным адвокатом Сергеем Жориным. Что бы ни случилось — лучший юрист страны всегда сможет отстоять ее интересы. Ну а если грянет развод, Зинатуллиной важно успеть быстрее знаменитого супруга набрать номер Жорина. Тогда девушка точно не останется на улице.

«Это человек, который тебе поможет, если ты вдруг накосячишь и забудешь, что твой Алишерка — это толстый чудик, а ты — крутая девочка, и начнешь смотреть на него, как на небожителя», — подчеркнула Миро.

Люби себя

Напоследок светская сплетница посоветовала Диларе не расслабляться после официального заключения брака. Она отметила: сегодня внешность блогера очень заманчива, но если она позволит себе располнеть — есть риск, что Моргенштерн посмотрит в сторону более привлекательных особ. Тогда, конечно, развода не миновать.

«А так: желаю счастья! Молодец, Диларка: нечего в сожительницах ходить. Ты себя не на помойке нашла», — заключила Миро.

Ранее 5-tv.ru показал, как Моргенштерн и Дилара Зинатуллина объявили о помолвке.