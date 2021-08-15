Друг Авербуха проговорился о поле ребенка Арзамасовой
О рождении первенца у 26-летней актрисы и 47-летнего фигуриста стало известно 14 августа.
Фото: Instagram @liza_arzamasova
У звезды сериала «Папины дочки» Лизы Арзамасовой и фигуриста Ильи Авербуха родился сын. Такой вывод следует из слов друга семьи, который в июне дал комментарий сайту KP.RU.
«Илья и Лиза ждут сына! Не скрывают этого от своих, но и не рассказывают особо. Они светятся счастьем. Скоро все поедут в Сочи — там премьера ледового спектакля Авербуха „Анна Каренина“. Будет грандиозное шоу», — сказал пожелавший остаться инкогнито источник издания.
Лиза Арзамасова и фигурист Илья Авербух поженились в декабре прошлого года, а об ожидании ребенка объявили в апреле текущего. Поклонников звездной пары эти новости взбудоражили до невозможности, однако знаменитости не называли пол ребенка.
О рождении малыша пара объявила 14 августа, опубликовав одинаковые посты в Instagram. Сами родители пока сохраняют пол ребенка в тайне.
Ранее 5-tv.ru публиковал подробную историю любви Елизаветы Арзамасовой и Ильи Авербуха.
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