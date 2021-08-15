Друг Авербуха проговорился о поле ребенка Арзамасовой

У звезды сериала «Папины дочки» Лизы Арзамасовой и фигуриста Ильи Авербуха родился сын. Такой вывод следует из слов друга семьи, который в июне дал комментарий сайту KP.RU.

«Илья и Лиза ждут сына! Не скрывают этого от своих, но и не рассказывают особо. Они светятся счастьем. Скоро все поедут в Сочи — там премьера ледового спектакля Авербуха „Анна Каренина“. Будет грандиозное шоу», — сказал пожелавший остаться инкогнито источник издания.

Лиза Арзамасова и фигурист Илья Авербух поженились в декабре прошлого года, а об ожидании ребенка объявили в апреле текущего. Поклонников звездной пары эти новости взбудоражили до невозможности, однако знаменитости не называли пол ребенка.

О рождении малыша пара объявила 14 августа, опубликовав одинаковые посты в Instagram. Сами родители пока сохраняют пол ребенка в тайне.

Ранее 5-tv.ru публиковал подробную историю любви Елизаветы Арзамасовой и Ильи Авербуха.