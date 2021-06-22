Без семьи и любви все не имеет смысла: Моргенштерн помирился с отчимом в бане

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Яна Вахрушева
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Произошедшие события за последние дни удивительно повлияли на эпатажного артиста. В нем неожиданно проснулся муж и филосов.

Без семьи и любви все не имеет смысла: Моргенштерн помирился с отчимом в бане

Фото: РИА Новости / Максим Блинов

Моргенштерн и члены его семьи провели время в бане, сообщила Teleprogramma.pro. Артист признался, что раньше всегда хотел быть подальше от родителей, но сейчас получает удовольствие от совместного досуга с ними. 

«Я всю жизнь пытался свалить подальше от предков, а теперь понял, как ******* вместе тусоваться. Какие ***** деньги, цепи, тачки, **, топы, *****, когда вокруг твоя счастливая семья », — написал Моргенштерн под фото.

Среди гостей был и отчим музыканта, с которым у него были напряженные отношения. Алишер рассказал, что постоянно ссорился с ним, но в этот раз родственники помирились:

«А еще я сегодня помирился с отчимом, с которым ссорился всю жизнь. Всем желаю любви, ибо все остальное без нее не имеет смысла».

Instagram @morgen_shtern

Ранее 5-tv.ru сообщал, что рэпер Моргенштерн и его девушка Дилара Зинатуллина объявили о помолвке. Предложение руки и сердца сделал не эпатажный артист, а его невеста. Обстоятельства помолвки были, стоит отметить, крайне необычными. Во-первых, все происходило в синагоге во время шабата, во-вторых, за одним из столов во время пиршества сидела мама Моргенштерна (публика увидела ее впервые), которая пришла в полный восторг от новости о грядущей свадьбе. В-третьих, в компании братьев-иудеев (о которых прежде никто не слышал) рэпер очень громко и нецензурно выражал радость. Ни служители синагоги, ни гости, ни родительница этим не были возмущены или хотя бы удивлены.

Instagram @morgen_shtern

Вероятно, Моргенштерн, Дилара и его мама улетели на частном джете в Уфу (родной город музыканта - Прим.ред.), чтобы отметить радостное событие в семейном кругу. Именно там состоялось примирение артиста с отчимом.

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