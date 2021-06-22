«Пришло время для нового начала»: Немцы восхитились статьей Путина для Die Zeit

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Егор Измалкин
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В День памяти и скорби президент РФ опубликовал материал «Быть открытыми, несмотря на прошлое».

«Пришло время для нового начала»: Немцы восхитились статьей Путина для Die Zeit

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Павел Бедняков

Жители Германии выразили восхищение статьей президента РФ Владимира Путина для Die Zeit к 80-летию с начала Великой Отечественной войны. Свои восторженные комментарии они оставили под материалом.

В статье «Быть открытыми, несмотря на прошлое» российский лидер призвал прекратить попытки переписать историю и пересмотреть роль Красной армии в победе над фашизмом. Он также напомнил о партнерских отношениях между СССР и Европой после войны и рассказал о том, как ведут страны ЕС себя сейчас. Путин возмутился тому, что расширение НАТО на восток и вступление туда ряда бывших советских республик исключило возможность существования континента без разделительных линий. Он выразил надежду на налаживание дружбы между Европой и Россией.

Читатели Die Zeit оценили эти тезисы и во многом согласились.

«Владимир Путин высказал свои, я считаю, замечательные мысли о том, как наладить политическое сотрудничество в будущем. Я был бы счастлив, если бы теперь среди немецких политиков нашлись те, кто осмелился подхватить этот импульс и активно его развивать»;

«Жаль, что пропаганда США оказывает такое огромное влияние на людей ЕС»;

«По многим пунктам я могу с ним согласиться. Тем не менее, я думаю, что НАТО не могло бы легко расшириться, если бы население восточноевропейских стран этого не хотело. Но эту главу мы должны оставить позади, потому что пришло время для нового начала»;

«Интерпретация прошлого, как известно, трудна. Следует направить взаимопонимание на будущее. Там есть некоторые точки привязки», — отметили в комментариях.

Некоторые отметили, что совместное пространство безопасности и защиты от Атлантического океана до Тихого океана стало бы отличной идеей. Они считают, что были бы рады, если бы сейчас нашлись немецкие политики, которые осмелились бы активно воспринять и развить этот импульс. По мнению европейцев, партнерский подход Европы к России разрядил бы многие текущие конфликты.

Ранее 5-tv.ru публиковал главные тезисы статьи Владимира Путина «Быть открытыми, несмотря на прошлое» для Die Zeit.

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