Судьба рубля решится в Абу-Даби? Что ждет доллар к середине ноября

Экономист Лобода: доллар будет торговаться в диапазоне 80–84,30 рубля

В ближайшие дни доллар будет торговаться в диапазоне 80–84,30 рубля. Евро может стоить от 89,37 до 96,74 рубля, а китайский юань — колебаться в пределах 12–12,55 рубля при среднем значении около 12,3. Такой прогноз «Известиям» дал член РАСО и экспертного совета при Ассоциации форекс-дилеров по вопросам развития внебиржевого финансового рынка Андрей Лобода.

По оценке специалиста, в ближайшие дни российской валюте придется балансировать между действиями Минфина, нефтяными котировками и продажами экспортной выручки. Поэтому участникам рынка стоит готовиться к заметным колебаниям, хотя резкого изменения курса в базовом сценарии эксперт не ожидает.

Каковы причины дорожание доллара

В начале недели рубль может ослабнуть из-за действий министерства финансов. Ведомство увеличило объем ежедневных покупок иностранной валюты до 15 миллиардов рублей. Это означает, что государство выходит на рынок и покупает больше долларов и других валют, а значит, спрос на них растет. В результате рубль может оказаться под дополнительным давлением.

Ситуацию осложняет и завершение налогового периода. В это время российские компании, занимающиеся экспортом, обычно продают часть полученной за границей валюты, чтобы заплатить налоги в рублях. Когда основные налоговые платежи уже сделаны, необходимость продавать валютную выручку становится меньше. На рынке появляется меньше иностранной валюты, а это может привести к росту ее стоимости.

«Начало недели пройдет под легким давлением: Минфин поднял ежедневные покупки до 15 миллиардов рублей, а налоговый период к этому моменту уже закрыт», — отметил Лобода.

Еще одна причина возможного ослабления рубля — снижение цен на нефть. Стоимость североморской марки Brent опустилась ниже 100 долларов за баррель. Одновременно страны ОПЕК (Организация стран — экспортеров нефти) увеличивают объемы добычи сырья.

Для России стоимость нефти имеет большое значение: ее продажа за границу приносит стране валютную выручку. Если нефть дешевеет, экспортеры получают меньше денег за проданное сырье. В результате на внутренний рынок может поступать меньше иностранной валюты, что создает дополнительные предпосылки для ослабления рубля.

Есть и еще одна причина. Российские экспортеры не спешат продавать валюту после уплаты квартального налога на дополнительный доход (НДД). Это налог, который компании нефтегазового сектора платят с дополнительного дохода от добычи углеводородов. После завершения обязательных платежей у бизнеса нет такой же срочной необходимости менять полученные за границей доллары и другие валюты на рубли. Поэтому предложение иностранной валюты на российском рынке временно сокращается.

Все эти обстоятельства могут привести к тому, что юань приблизится к верхней границе прогнозируемого диапазона — примерно к 12,5 рубля. Доллар, в свою очередь, способен ненадолго подорожать выше 83 рублей.

Однако Андрей Лобода считает, что пока нет оснований говорить о длительном падении рубля. На рынке остаются факторы, которые могут сдержать рост иностранных валют.

Что удержит рубль от падения

Одним из факторов являются накопленные запасы экспортной выручки. Это деньги, которые российские компании уже получили от продажи товаров за границу, но пока не обменяли на рубли. Даже если сейчас экспортеры временно сократят продажи валюты, у них остаются средства, которые при необходимости можно вывести на внутренний рынок.

Еще одну опору рублю дает высокая ключевая ставка Центробанка. Она влияет на доходность банковских вкладов и других рублевых инструментов. Когда ставки остаются высокими, хранить деньги в рублях становится выгоднее. Поэтому у инвесторов меньше причин переводить свои средства в доллары и евро. В результате спрос на иностранную валюту остается сдержанным, а рубль получает дополнительную поддержку.

Импорт также не создает серьезных проблем для валютного баланса. Российские компании и население покупают иностранные товары, за которые часто приходится расплачиваться валютой. Чем больше импорт, тем выше спрос на доллары, евро и юани. Однако сейчас его рост остается умеренным, поэтому потребность в иностранной валюте не велика, чтобы вызвать нехватки на рынке.

По оценке Лободы, даже увеличенные покупки валюты со стороны государства пока не приводят к серьезному дефициту. Кроме того, ближе к концу недели экспортеры могут активнее продавать полученную за границей выручку. Это способно увеличить количество иностранной валюты на рынке и поддержать рубль.

Переговоры в Абу-Даби могут изменить прогноз

На стоимость иностранных валют могут повлиять и международные события. Особое внимание участники рынка будут уделять переговорам в Абу-Даби:

«Ключевое событие недели — переговоры в Абу-Даби 10–11 ноября и заявления администрации президента США Дональда Трампа о возможном мирном урегулировании», — подчеркнул Лобода.

По словам специалиста, снижение политической напряженности может повлиять на рубль сразу с двух сторон. С одной стороны, если международная обстановка станет спокойнее, цены на нефть могут пойти вниз. Это связано с тем, что при снижении геополитических рисков участники рынка могут ожидать более стабильных поставок сырья. Для России падение нефтяных цен невыгодно: страна получает меньше денег от продажи нефти за границу, а значит, на внутренний рынок может поступать меньше иностранной валюты. Это способно ослабить рубль.

С другой стороны, улучшение международной обстановки может положительно сказаться на отношении инвесторов к российской экономике. Если внешнеполитических рисков станет меньше, желающих вкладывать деньги в российские активы может стать больше. Для таких операций инвесторам потребуется рубль, поэтому спрос на национальную валюту может вырасти.

Не меньшее значение будут иметь и данные ОПЕК о добыче нефти. Они покажут, продолжают ли страны — участницы организации увеличивать производство сырья и как это может повлиять на мировые цены. Если предложение нефти на рынке будет расти быстрее спроса, стоимость барреля может снизиться. Для рубля это станет дополнительным риском.

«Триггеры коррекции известны: итоги встречи в Абу-Даби и данные ОПЕК по добыче нефти. Они либо подтвердят текущий баланс сил, либо заставят рынок пересмотреть среднесрочные ожидания в ту или другую сторону», — заключил Лобода.

Каким будет доллар к середине ноября

Несмотря на возможные колебания, базовый прогноз Андрея Лободы предполагает, что валютный рынок сохранит относительную стабильность. По его оценке, если стоимость сорта нефти Brent не опустится ниже 93 долларов за баррель, а международная обстановка останется спокойной, доллар будет держаться в районе 83 рублей. Евро может стоить около 94 рублей.

Для сравнения: официальный курс Центробанка на 7 ноября составлял 82,1 рубля за доллар, 92,1 рубля за евро и 12,2 рубля за юань. По данным Московской биржи, китайская валюта торговалась примерно по 12,3 рубля.

При этом эксперт не исключает колебаний. Многое будет зависеть от того, как изменятся цены на нефть, сколько валюты станут продавать российские компании и какие сигналы поступят с международных переговоров. Если сразу несколько факторов начнут действовать против рубля, иностранные валюты могут подорожать. Если же экспортеры увеличат продажи, а интерес к рублевым активам сохранится, национальная валюта сможет удержать свои позиции.

Ранее Андрей Лобода также допускал возможность укрепления рубля. В конце октября он прогнозировал, что доллар может опуститься до 77,50–82,50 рубля. Среди причин специалист называл высокую ключевую ставку, устойчивость российской экономики и сохраняющийся интерес к вложениям в рублях.

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