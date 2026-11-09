Нюша рассказала о состоянии сестры после пожара

Нюша рассказала, что ее сестра находится в реанимации после пожара

Состояние двукратной олимпийской чемпионки по синхронному плаванию Марии Шурочкиной остается стабильным, однако спортсменка находится в реанимации из-за ожогов тела. Об этом певица Нюша рассказала в личном блоге.

По словам артистки, голова и лицо ее сестры пострадали незначительно, основные ожоги пришлись на тело. Нюша также поблагодарила всех, кто поддерживает семью после происшествия.

«Голова и лицо не сильно пострадали, но есть ожоги тела. Состояние сейчас стабильное. Наша семья очень благодарна за вашу поддержку», — написала Нюша в личном блоге.

Пожар произошел вечером 8 ноября в квартире дома № 18 на улице Багрицкого в Москве. Огонь распространился на площади около пяти квадратных метров. Марию Шурочкину госпитализировали в НИИ скорой помощи имени Н. В. Склифосовского.

Очевидцы рассказали, что перед приездом пожарных в доме сработала сигнализация. Жильцы почувствовали запах дыма и начали покидать квартиры. По словам соседей, пожарные прибыли вскоре после вызова и быстро ликвидировали возгорание.

Предварительно, причиной пожара мог стать биокамин. Сосед спортсменки Дмитрий Сафронов предположил, что возгорание могло произойти во время заправки устройства специальной жидкостью. При этом он не исключил и техническую неисправность оборудования.

Мария Шурочкина — заслуженный мастер спорта России и двукратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию. Она завоевала золото на Играх в Рио-де-Жанейро в 2016 году и в Токио в 2021-м. Также спортсменка 11 раз становилась чемпионкой мира.

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