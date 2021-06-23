В бундестаге заявили о подготовке Германии к войне с Россией

Агрессивная политика властей западных стран в отношении России рискует обернуться полноценным вооруженным конфликтом. Такое мнение высказала депутат бундестага ФРГ Севим Дагделен.

«Федеральное правительство открыто берет курс на подготовку к войне против России. Любой, кто объявляет войну России, конечно, не заинтересован в разрядке напряженности или даже в „общем европейском доме“. Напротив, пропагандистски разжигают новые образы врага, чтобы подготовить вооруженный конфликт против России», — говорится в ее статье на страницах издания nd.DerTag.

По словам Севим Дагделен, беспрекословное следование Германии политике НАТО и регулярные военные учения только способствуют созданию напряженности. Парламентарий также упрекает немецкие власти в полном разложении дипломатических связей с Москвой, излишней санкционной политике и чрезмерном увеличении расходов в оборонной сфере.

«Присутствие немецких войск в рамках НАТО на западной границе России в странах Балтии уже установлено, а на учениях „Defender 21“ будет отработана быстрая передислокация на восток. Атомные бомбардировщики США также участвуют в маневре. Всех, кто не согласен, с такой политикой, называют кремлевской марионеткой. Это с уверенностью можно рассматривать как часть моральной мобилизации и подготовки к войне», — говорится в публикации.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, большинство граждан ФРГ считает, что Россия является одним из самых надежных партнеров Германии, с которым необходимо налаживать дополнительные контакты и развивать более тесное сотрудничество.