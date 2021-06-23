Алкогольный гороскоп: сколько выпивают и как напиваются разные знаки зодиака

Астрологи уверены, что тяга к спиртному, а также поведение человека после его употребления зависит от знака зодиака. Эксперты могут заранее сказать, есть ли у конкретной персоны шанс спиться или пострадать в нетрезвой драке. Их дело предупредить, ваше — помнить о предупреждении на следующей вечеринке!

Овен

Овны беспощадно заливают в себя все, что под руку попадется. Гулять так гулять! Потом, правда, иногда случается стрелять так стрелять, но верные друзья нужны для чего? Правильно, чтобы выхватить из рук ружье, удержать от ночи любви с сомнительной личностью и подержать волосы над унитазом. Благо, эти друзья у Овнов, как правило, есть. Напиваются эти господа крепко, но, стоит отметить, редко жалеют о содеянном по утрам.

Телец

На любой вечеринке Телец с порога заявляет, что пить сегодня не будет, потому что завтра собеседование, свидание или просто вторник. Немногим позже соглашается на глоток вина, а через час уже танцует на столе, запуская в гостей туфлями. И так каждый раз. Друзья и знакомые посмеиваются, но не беспокоятся, так как с тусовками Тельцы не частят. Да и звезды обычно оберегают это знак от алкоголизма.

Близнецы

Заставить представителя этого знака остановиться, даже если он уже едва держится на ногах, невозможно. Он будет требовать продолжения банкета, поедет в караоке, продолжит заливать в себя все, что горит, пока не свалится без чувств. Если знаете, что ваш друг-Близнецы собирается на вечеринку, лучше пойдите с ним, а то, переходя из одного бара в другой, он может потеряться и уснуть на какой-нибудь помойке. Благо, происходит такое с этим знаком нечасто.

Рак

Раки — натуры очень чувствительные, хотя многие представители знака всю жизнь это тщательно скрывают. С виду они брутальные, основательные, серьезные, но в них, где-то очень глубоко, сидит плаксивая девчонка, которую все «обижают». Выпивка это плаксу обычно и пробуждает. Пьяный Рак может излить душу первому встречному, и если он вцепится в вас своими драматическими клешнями — не убежите, придется дослушать!

Лев

Львы любят покрасоваться, это факт. Они не могут позволить себе выглядеть нелепо, поэтому пьют с особой осторожностью. Если представителя этого знака сильно уговаривают хлопнуть рюмашку, он согласится, но как-нибудь сжульничает, чтобы не захмелеть. Немного выпивший Лев превращается в игривого котика и еще больше нравится окружающим. Но в таком состоянии задеть его самолюбие очень легко — может и исцарапать!

Дева

Девы — они как Миша из «Иронии судьбы, или С легким паром!», который никогда не пьянеет, а потом отправляет друга не домой, а в Ленинград. Представители этого знака никогда не признают, что им уже хватит. Они будут веселить гостей любого праздника, пока могут стоять на ногах. И пить столько, сколько влезет. Безудержное веселье, как известно, чревато, но один же раз живем, да, Овны?

Весы

Весам не нужно собирать друзей или искать, на какую вечеринку пойти. Они могут чинно и изысканно напиться до поросячьего визга и у себя дома в полном одиночестве. Не спеша приготовят ужин, бросая в кипящее масло можжевеловую веточку перед тем, как обжарить там мясо, откроют бутылку хорошего вина и насладятся моментом. Но умение обходиться без компании для Весов опасно — могут начать делать это слишком часто, потом без ужина, а потом уже начнут занимать у друзей на бутылку.

Скорпион

Скорпионы — умелые манипуляторы, любого заставят плясать под их дудку! Возможности поиграть в кукловода эти ребята не упускают никогда. Даже на вечеринках они не расслабляются, а ищут себе жертву. Алкоголь в этом, безусловно помогает. Знайте, если Скорпион подходит к вам с бокалом и предлагает тост — он или задумал напоить вас и увести в конце вечера к себе, или решил жестоко над вами подшутить, когда градусы возьмут свое! Сам господин будет выпивать вместе с вами, но помните, что на него спиртное вообще не действует!

Стрелец

Стрельцам и без коктейля на месте не сидится, они готовы развлекаться и трезвые. Ну а если есть горячительное, то представителя этого знака не остановить. Он будет пить самозабвенно и весело, вкусно закусывать, не считая градусы и калории. А если и перестарается с возлияниями, то на утро будет не страдать, а с удовольствием вспоминать все сотворенные накануне безумства. Шикарный собутыльник!

Козерог

Козероги — товарищи собранные, деловые и педантичные. Им не наплевать на мнение окружающих, в чужих глазах они хотят выглядеть образцом порядочности и успешности. Поэтому ситуация, когда представитель этого знака изливает другу душу над ободком унитаза перед рассветом практически невозможна. На праздниках Козероги стараются пить незаметно, в самом дальнем углу, если примут на грудь лишнего, усиленно делают вид, что трезвы как стеклышко. Хотя выпить на самом деле любят.

Водолей

Водолей с кружкой кофе утром и с бокалом вина вечером — один и тот же человек. Сколько бы он ни импровизировал с несовместимыми видами алкоголя, не теряет рассудка и крепко стоит на ногах. Партнеры по вечеринке смотрят на него с недоверием и сокрушаются, что попусту наливали этому крепышу самый дорогой коньяк. Никакого опьянения. Случаются, конечно, эксцессы с танцами на барной стойке, но, если раз в пять лет — считай, часто. Может, вам и не пить тогда вовсе, Водолеи?

Рыбы

Представители этого астрологического символа подшофе превращаются в королей драмы. Эдакая актриса провинциального театра, которую не взяли в МХАТ, но в своем ТЮЗе она звезда. Там и обольстительные взгляды, и заливистый смех по любому поводу, бархатный такой, и слезы о юных любовниках, которых она отвергла, а те чуть счеты с жизнью от горя не свели. Если на пьяных Рыб на вечеринке никто не смотрит, они сделают все, чтобы это исправить. Даже драку могут затеять! С этой стервой, которой отдали роль Дюймовочки!

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