Месяц Каменной Собаки: китайский гороскоп на октябрь 2026 года

Месяц Каменной Собаки начинается 8 октября и продлится до 7 ноября. Этот период в системе бацзы связан с определенной энергией знака, которая влияет на общий ритм месяца, его настроение и характер происходящих событий.

ХАРАКТЕР МЕСЯЦА

Один из самых плотных столпов бацзы. Символ колоссальной внутренней плотности и устойчивости. Характер этого знака неторопливый — он не суетится и не меняет курс на ходу. Если что-то решил, это решение вбито в гранит. Его сложно переубедить логикой или эмоциями, потому что его позиция выстроена не на импульсе, а на глубокой внутренней убежденности. Он будет держать курс, даже если он неверный. Переубедить такого человека можно только, если показать, что отказ от позиции не противоречит его принципам.

Собака — это страж, защитник, символ верности и справедливости. Она бережет свою семью, команду, идею. Это сторожевой пес, который за своих стоит насмерть.

Если кому-то такой человек кажется холодным, то это в корне неверно. Его тепло не на поверхности. Он очень глубоко предан тем, кого любит, и его забота проявляется не в словах, а в делах. При этом он готов к резкому действию, если границы нарушены. Поэтому внешне он может казаться спокойной горой, но это впечатление обманчиво — внутри есть и страсть, и сталь.

Энергии месяца располагают к стабильности, накоплению ресурса и знания. Движение по месяцу будет медленное и степенное.

Очень способствует остановке, стремлению к внутренней гармонии и тишине.

ГЕКСАГРАММА МЕСЯЦА

Образ этой гексаграммы — гора под землей. Парадоксальный, но емкий. Сила и мощь горы скрываются под осмысленной скромностью: «Я знаю, насколько я силен, и мне не нужно это доказывать». Это сила, которая действует через скромность. И успех, который приходит, когда ты не тянешь одеяло на себя.

СТРУКТУРА МЕСЯЦА

Структура месяца «Зеленый дракон» объединяет усилия с Духом. Это хорошее время для выгодных партнерств, получения помощи и покровительства и даже решения финансовых вопросов.

Но будьте внимательны — некоторые контракты могут оказаться не такими выгодными, какими будут видеться поначалу.

ЛУЧШИЕ И ХУДШИЕ ДАТЫ МЕСЯЦА

Хорошие дни: в них хорошо начинать новые проекты, закладывать основы для новых векторов в жизни.

3, 11, 12, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 28, 30, 31

Плохие дни: годятся только для отдыха.

5, 7, 8, 9, 16, 17, 21, 29

Потери: все начинания будут пустой тратой времени.

7, 8

Болезни: не намечайте важных процедур, первичных визитов к врачу в эти дни.

1, 7, 8, 14, 23, 26

Разрушители: важные проекты не намечать на эти дни.

5, 9, 17, 21, 29

АСТРОНОМИЧЕСКИЕ СОБЫТИЯ

4 октября Сатурн можно будет наблюдать в небе всю ночь. Он будет виден как яркая желтоватая звезда, если будете наблюдать невооруженным глазом. А в телескоп можно будет рассмотреть диск, кольца и даже спутник Титан.

Предел того, что мы могли разглядеть с нашей планеты долгие тысячелетия, пока не изобрели более точные приборы и более продвинутые астрономические вычисления.

На 8–9 октября придется пик метеорного потока Дракониды. Луны в небе не будет, поэтому вполне можно будет загадать желание на падающую звезду, если позволит погода и не будет туч.

Более активный поток Ориониды будет в конце октября, его пик придется на 21–22 числа. Но поскольку Луна будет близиться к полнолунию, падающие звездочки будет уже сложнее увидеть даже в безоблачном небе. Но старательные и терпеливые мечтатели всегда добиваются своего, поэтому вооружаемся надеждой, телескопом и ждем назначенной даты.

Кроме того, 5, 6 и 12 октября можно будет наблюдать сближение Луны с Марсом, Юпитером, Меркурием и Венерой. А 24 октября Луна пройдет рядом с Сатурном.

ЗДОРОВЬЕ

Октябрь — особенный месяц с точки зрения традиционной китайской медицины. Именно в это время закладывается фундамент для здоровья зимой. Поэтому следует особенно тщательно следить за сигналами организма и подстраиваться под ритмы сезонов и особенности времени. Чем лучше вы будете следить за собой в октябре, тем крепче иммунитет и сопротивляемость болячкам у вас будут в ближайшие 4 месяца.

Октябрь считается межсезоньем по китайскому календарю — время активной земли. В последние две недели месяца лучше всего работать над укреплением селезенки и органов ЖКТ.

В этот сезон особенно хороши для организма тыква, батат, рис, картофель, курица, корень солодки, грецкий орех, каштан, кедровые орешки, бананы, мед, имбирь и вся мягко-сладкая пища. Мягко-сладким китайские врачи называют вкус тыквы, к примеру. А вот слишком много конфет, шоколада, пирожных, сахара наносит селезенке и желудку вред.

Для желудка (по традиционной китайской медицине) особенно важно завтракать примерно до 10:30. Вредит селезенке чрезмерная задумчивость, стрессы, нерегулярные завтраки, обеды и ужины.

ФЕНШУЙ

Китайские мастера особенно отслеживали связь времени и пространства. В этом отношении формулы феншуй дают определенные рекомендации на месяц Земляной Собаки.

Худшими секторами оказываются юг, север, запад и северо-запад, который поражен годовой звездой болезней.

К нейтральным относятся юго-запад, северо-восток и восток.

Лучшим сектором будет юго-восток. Активность в этом секторе желательно усилить, проводите здесь больше времени. А если ваша входная дверь или спальное место оказались на юго-востоке, ждите дополнительные 30% удачи в октябре.

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