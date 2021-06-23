Молодой или опытный? Как возраст мужчины влияет на отношения с ним

Все хотя бы раз в жизни слышали фразу, что любви все возрасты покорны. Возможно это так, но эксперты уверены — есть идеальная разница в возрасте между партнерами. Сексолог Алия Королева рассказала 5-tv.ru, как возраст мужчины влияет на отношения с ним.

«Женщина превосходит мужчину в развитии на два-три года. Соответственно, 20-летний мужчина и 20-летняя женщина — это не одно и то же. Женщины более взрослее и осознаннее. Поэтому, если пара создается, когда ей и ему 20 — будет непонимание из-за того, что женщина будет чувствовать, что она серьезнее, ответственное, умнее и больше хочет от жизни, чем ее ровесник», — отметила специалист.

К 30 годам, по словам сексолога, разница сглаживается и становится почти не заметной. Когда обоим партнерам по 30 лет — у них есть общие интересы, взгляды и может получиться гармоничный союз. Идеальной, по мнению эксперта, считается разница в возрасте, которая равна двум — пяти годам. Старше должен быть мужчина.

«Потому что как раз за этот промежуток он успевает не только дойти до уровня женщины, но и ее чуть-чуть вырасти над ней. И это способствует гармоничным отношениям. Потому что мужчина может уже взять на себя мужскую позицию, а женщина уже может ему доверять и идти за ним», - сказала Королева.

Пары, в которых мужчина значительно старше тоже могут быть очень счастливы, отмечает специалист. Ведь чем старше мужчина, тем он лучше может позаботиться о женщине и обеспечить ей безопасность, в том числе и финансовую. Но, по словам сексолога, в подобных отношениях есть свои подводные камни.

«Поскольку люди очень разные по возрасту, у них могут быть жизненные интересы разными. Например, если девушке 25 лет, и она хочет ходить по клубам, отдыхать, проводить больше времени с друзьями. А мужчине ее 40 — ему хочется более размеренной жизни, домашней. Из-за этого могут начаться конфликты», — объяснила Королева.

Вторым подводным камнем сексолог считает вероятность конфликтов из-за того, что женщина может начать примерять на себя роль матери.

«Когда она начинает контролировать мужчину, говорить ему, что делать. И чем старше мужчина, тем меньше он будет это терпеть, потому что это, в первую очередь, унижает его чувство собственного достоинства», - добавила Алия Королева.

Сексолог отметила, что несмотря на некоторые нюансы — в отношениях разница в возрасте не так важна, ведь крепкие и благоприятные романтические отношения в первую очередь строятся на эмоциональной гибкости, умении договариваться и на психологической зрелости.

«А психологически зрелым может быть и 25-летний мужчина. И в тоже время 40 летний мужчина может не быть психологически зрелым. Когда отношения строятся на любви — какая разница, какой возраст?» - подытожила эксперт.

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