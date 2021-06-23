Скончался сообщивший о полете Гагарина в космос диктор Виктор Балашов

Скончался диктор Всесоюзного радио, народный артист РФ Виктор Балашов. Об этом сообщает телеканал «Россия 24».

Причины смерти не называются. О времени и месте прощания с Балашовым пока неизвестно. Ему было 96 лет.

Виктор Иванович Балашов родился 24 декабря 1924 года. В рядах Красной Армии участвовал в Великой Отечественной войне с 1943 по 1944 годы, впоследствии был награжден Орденом Отечественной войны I степени, медалью «За Отвагу», Орденом Красной Звезды, медалью «За Победу над Германией».

В то же время стал диктором Всесоюзного радио. Окончил Молодежную театральную студию при МХАТе. После чего в 1947 году пришел работать в Московский телецентр. Балашов вплоть до 1996 года был ведущим таких передач, как «Время», «Новости», «Победители», «Клуб фронтовых друзей», «Огоньки…», «Требуются, требуются…». Также работал на радиостанции «Говорит Москва». Именно Балашов сообщил гражданам СССР в 1961 году о полете Юрия Гагарина в космос. В 1997 году получил звание народного артиста РФ.

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