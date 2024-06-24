На любовь, счастье и на будущее: как правильно гадать на Русальной неделе с 24 по 30 июня
Русальной неделей или Зелеными святками называют следующие семь дней после Троицы.
Фото: 5-tv.ru
Русальная неделя и Зеленые святки — это особый период сразу после празднования Троицы. Русальная неделя длится 7 дней до Петрова поста.
В славянском народном календаре неделя также называлась по главному дню — Семиком. Праздничный комплекс знаменует окончание весны и начало лета.
В 2024 году начало зеленых святок выпало на 24 июня. Продлится Русальная неделя до 30 июня. В эти семь дней принято гадать на суженого, на будущее и на любовь.
Согласно преданиям, в этот период женщины способны обрести настоящее счастье. Чтобы узнать будущее, девушки гадают в Русальную неделю, но далеко не все делают этот правильно.
Гадание на суженого при помощи бумаги
Чтобы узнать, суждено ли вам быть вместе с конкретным человеком, нужно написать его имя на листе бумаги.
Если в эту же ночь он вам приснится, значит, в ближайшем будущем можно рассчитывать на свадьбу и семейное счастье. Если же любимый мужчина не приснился, увы, придется о нем забыть.
Гадания на свече
На Русальную неделю принято жечь свечи, ставить на подоконник, думать о конкретном человеке и наблюдать, как они горят.
Пламя не затухает, идет красивый ровный дым — стоит ждать удачу в любовных делах.
Свеча сразу потухла, ее трудно зажечь снова — в отношениях ожидается разлад.
При помощи свечки можно узнать, сбудутся ли ваши мечты. Для этого нужно взять красную свечу и поджечь листок со своим пожеланием. Если он долго не мог сгореть, то от судьбы ожидать ничего хорошего не стоит.
Гадания при помощи венка полевых цветов
В Зеленые святки принято гадать при помощи венка, сплетенного из полевых цветов.
Нужно взять головной убор в руки, пойти к водоему, произнести имя любимого мужчины и бросить венок в воду. Если он поплывет, то девушка скоро выйдет замуж. Утонет — представительницу слабого пола может ждать разрыв отношений.
Гадания на березе
Можно узнать судьбу и при помощи березы. Для этого нужно подойти к дереву и сорвать веточку, какая попадется.
В руках оказалась кривая и некрасивая — отношения с вашим избранником будут несчастливыми. Сорвали красивую ровную веточку — обязательно встретите на своем пути любимого мужчину.
Гадания на камнях
Чтобы узнать свою судьбу, возьмите несколько светлых камней. Под каждый из них нужно положить бумажки с желаниями. Потом опустить руки в воду, и не глядя, достать один из камней. Какой вы поднимите — такое желание и исполнится.
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