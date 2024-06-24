На любовь, счастье и на будущее: как правильно гадать на Русальной неделе с 24 по 30 июня

Русальная неделя и Зеленые святки — это особый период сразу после празднования Троицы. Русальная неделя длится 7 дней до Петрова поста.

В славянском народном календаре неделя также называлась по главному дню — Семиком. Праздничный комплекс знаменует окончание весны и начало лета.

В 2024 году начало зеленых святок выпало на 24 июня. Продлится Русальная неделя до 30 июня. В эти семь дней принято гадать на суженого, на будущее и на любовь.

Согласно преданиям, в этот период женщины способны обрести настоящее счастье. Чтобы узнать будущее, девушки гадают в Русальную неделю, но далеко не все делают этот правильно.

Гадание на суженого при помощи бумаги

Чтобы узнать, суждено ли вам быть вместе с конкретным человеком, нужно написать его имя на листе бумаги.

Если в эту же ночь он вам приснится, значит, в ближайшем будущем можно рассчитывать на свадьбу и семейное счастье. Если же любимый мужчина не приснился, увы, придется о нем забыть.

Гадания на свече

На Русальную неделю принято жечь свечи, ставить на подоконник, думать о конкретном человеке и наблюдать, как они горят.

Пламя не затухает, идет красивый ровный дым — стоит ждать удачу в любовных делах.

Свеча сразу потухла, ее трудно зажечь снова — в отношениях ожидается разлад.

При помощи свечки можно узнать, сбудутся ли ваши мечты. Для этого нужно взять красную свечу и поджечь листок со своим пожеланием. Если он долго не мог сгореть, то от судьбы ожидать ничего хорошего не стоит.

Гадания при помощи венка полевых цветов

В Зеленые святки принято гадать при помощи венка, сплетенного из полевых цветов.

Нужно взять головной убор в руки, пойти к водоему, произнести имя любимого мужчины и бросить венок в воду. Если он поплывет, то девушка скоро выйдет замуж. Утонет — представительницу слабого пола может ждать разрыв отношений.

Гадания на березе

Можно узнать судьбу и при помощи березы. Для этого нужно подойти к дереву и сорвать веточку, какая попадется.

В руках оказалась кривая и некрасивая — отношения с вашим избранником будут несчастливыми. Сорвали красивую ровную веточку — обязательно встретите на своем пути любимого мужчину.

Гадания на камнях

Чтобы узнать свою судьбу, возьмите несколько светлых камней. Под каждый из них нужно положить бумажки с желаниями. Потом опустить руки в воду, и не глядя, достать один из камней. Какой вы поднимите — такое желание и исполнится.

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