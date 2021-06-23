Корреспондент BBC раскрыл правду об инциденте с «Дефендером» в Черном море

Корреспондент BBC Джонатан Бил оказался на британском эсминце «Дефендер» в момент того, как корабль вошел в территориальные воды России в Черном море и был вытеснен оттуда силами ВМФ РФ. Он рассказал, что происходило на корабле во время инцидента и опроверг заявление Министерства обороны Великобритании.

«Мы вошли в территориальные воды оккупированного Россией Крыма. Это было преднамеренное действие королевского эсминца, который направляется в Грузию. Было сказано, что он пройдет по обозначенной международной судоходной линии. Вот теперь здесь русские воздушные суда, реагирующие на эсминец. Мы можем наблюдать 20 самолетов в небе над британским кораблем — и два российских катера береговой охраны следят за судном всего в 100 ярдах от него. Они имеют отношение к береговой охране, которая уже выпускала предупредительные заряды», — рассказал он.

В британском военном ведомстве ранее сообщили, что корабль якобы совершал мирный проход, а российские военные не производили предупредительные выстрелы.

Как писал 5-tv.ru ранее, по сообщению Минобороны РФ, в адрес эсминца УРО «Дефендер» ВМС Великобритании, зашедшего в территориальные воды РФ 23 июня, после предупреждения был открыт огонь с пограничного сторожевого корабля ФСБ РФ. Однако экипаж британского корабля не отреагировал. После чего в воздух был поднят Су-24м, который сбросил четыре осколочно-фугасных бомбы по маршруту движения судна. Именно это заставило развернуться британский эсминец.