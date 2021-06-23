Гуляй смело: как отдыхать разным знакам зодиака
Представитель каждого из знаков имеют свой способ снять стресс: кто-то в лес, кто-то за покупками, а кто-то танцевать.
Фото: Depositphotos / YuliyaKirayonakBO
Все люди разные, и что способно расслабить одного, совершенно не подходит для другого. Поэтому, считают астрологи, каждый знак зодиака отдыхает по-своему и снимает стресс, исходя из своих особенностей.
Овен
Стресс для Овнов — естественное состояние, однако спустить пар все-таки иногда надо, чтобы обошлось без жертв. Лучший способ расслабиться — как следует на кого-нибудь наорать, но не больше.
Телец
Самый приземленный знак в земной триаде. Они любят лес и дачу, кормить белок и сажать цветы. Также порой расслабиться им помогает вино и литература.
Близнецы
Близнецы настоящим стрессам почти не подвержены. Психологи рекомендуют всегда проговаривать свои проблемы, а близнецы и в хорошем расположении духа рта не закрывают. А в стрессе — и подавно. В этом их секрет психического здоровья.
Рак
Медитация, ведение дневника, йога и прочие эзотерические практики — Раки во все верят. И это им помогает. А еще стресс у рака исчезает от самодовольства.
Лев
Львы черпают силы для лечения стресса во всеобщем внимании и восхищении. Так что хорошо или плохо им — неважно. В любой непонятной ситуации представитель этого знака закатывает грандиозную вечеринку.
Дева
Довести деву до стресса не просто, но глупые люди с этим успешно справляются. А расслабиться им помогают животные — можно взять на руки котика или собачку, выгулять — и жить снова хорошо.
Весы
Это не только самый двойственный знак, но и самый женственный. Стресс они снимают как в ромкомах: ходят по магазинам, хватают всех, что плохо лежит. Правда, наутро, как правило, становится стыдно.
Скорпион
Им незнакомы тревоги и сомнения — Скорпионы сами собой являют тревогу для окружающих. Потому и редкие стрессы они снимают с помощью ближнего. Но это не со зла.
Стрелец
Пока все остальные знаки страдают, Стрелец снимает стресс самым здоровым образом: движением. Это может быть силовая тренировка, танцы или секс.
Козерог
Козероги стресс не снимают, а игнорируют. Иногда это плохо заканчивается: либо взрываются, как ядерная бомба, либо окружающим приходится из-за них обращаться за психиатрической помощью.
Водолеи
В любой непонятной ситуации, в стрессовой, в том числе, Водолеи использует самую выигрышную стратегию: уехать. Неважно, в Брянск или на Бали.
Рыбы
Рыбы в стрессе — существа очень несчастное, но чрезвычайно полезные для окружающих. Когда они переживают, идут помогать всем несчастным. Тем и спасаются.
Ранее 5-tv.ru писал о том, сколько выпивают и как напиваются разные знаки зодиака.
Читайте также
41%
-0.50 86.71
-0.36
Нашли ошибку?