Гуляй смело: как отдыхать разным знакам зодиака

Все люди разные, и что способно расслабить одного, совершенно не подходит для другого. Поэтому, считают астрологи, каждый знак зодиака отдыхает по-своему и снимает стресс, исходя из своих особенностей.

Овен

Стресс для Овнов — естественное состояние, однако спустить пар все-таки иногда надо, чтобы обошлось без жертв. Лучший способ расслабиться — как следует на кого-нибудь наорать, но не больше.

Телец

Самый приземленный знак в земной триаде. Они любят лес и дачу, кормить белок и сажать цветы. Также порой расслабиться им помогает вино и литература.

Близнецы

Близнецы настоящим стрессам почти не подвержены. Психологи рекомендуют всегда проговаривать свои проблемы, а близнецы и в хорошем расположении духа рта не закрывают. А в стрессе — и подавно. В этом их секрет психического здоровья.

Рак

Медитация, ведение дневника, йога и прочие эзотерические практики — Раки во все верят. И это им помогает. А еще стресс у рака исчезает от самодовольства.

Лев

Львы черпают силы для лечения стресса во всеобщем внимании и восхищении. Так что хорошо или плохо им — неважно. В любой непонятной ситуации представитель этого знака закатывает грандиозную вечеринку.

Дева

Довести деву до стресса не просто, но глупые люди с этим успешно справляются. А расслабиться им помогают животные — можно взять на руки котика или собачку, выгулять — и жить снова хорошо.

Весы

Это не только самый двойственный знак, но и самый женственный. Стресс они снимают как в ромкомах: ходят по магазинам, хватают всех, что плохо лежит. Правда, наутро, как правило, становится стыдно.

Скорпион

Им незнакомы тревоги и сомнения — Скорпионы сами собой являют тревогу для окружающих. Потому и редкие стрессы они снимают с помощью ближнего. Но это не со зла.

Стрелец

Пока все остальные знаки страдают, Стрелец снимает стресс самым здоровым образом: движением. Это может быть силовая тренировка, танцы или секс.

Козерог

Козероги стресс не снимают, а игнорируют. Иногда это плохо заканчивается: либо взрываются, как ядерная бомба, либо окружающим приходится из-за них обращаться за психиатрической помощью.

Водолеи

В любой непонятной ситуации, в стрессовой, в том числе, Водолеи использует самую выигрышную стратегию: уехать. Неважно, в Брянск или на Бали.

Рыбы

Рыбы в стрессе — существа очень несчастное, но чрезвычайно полезные для окружающих. Когда они переживают, идут помогать всем несчастным. Тем и спасаются.

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