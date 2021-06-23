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«Взрыв был мощный!» — очевидцы сообщили об отключении света и воды на севере Петербурга

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Карина Бернтгольц
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Причина случившегося уточняется.

«Взрыв был мощный!» — очевидцы сообщили об отключении света и воды на севере Петербурга

Фото: Telegram @belarusin; ВКонтакте @spb_today

Жители севера Санкт-Петербурга сообщили о проблемах на ТЭЦ. По данным очевидцев, В ЖК «Новая охота» и в районе Гражданского проспекта отключили свет. Также горожане жалуются на отсутствие воды и мобильной связи. Пользователи соцсетей пишут в том числе и об остановке работы метро.

ВКонтакте @spb_today

В комментариях к жалобам также присоединились жители Мурино и Калининского района.

«Взрыв был мощный! И свет моргал! Я как раз окна на балконе открывала и видела!» — написала подписчица.

Причина случившегося уточняется.

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