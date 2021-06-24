Будем стрелять! BBC показал видео подготовки Defender к провокации в Черном море

Новый поворот в скандале с эсминцем у берегов Крыма — британские журналисты подставили своих же военных. Корреспондент BBC выложил видео, снятое с борта корабля — и оказалось, что экипаж прекрасно знал, что нарушает границы России.

Кадры, которые не оставляют сомнений в провокации, изучил Виктор Синеок.

То, что на радарах выглядит как банальное нарушение границы, внутри английского корабля — чисто кино.

«Быстро займите свои места!»

С неподдельными эмоциями и растерянными лицами британских моряков. Матросы и младший офицерский состав — явно не ожидали, что в этих водах можно нарваться.

«У нас тут два подозрительных самолета».

Но зато какие неподдельные эмоции. И журналисты BBC случайно оказались не просто на борту — в рубке, прямо во время международного конфликта и с очень хорошей камерой. Звенящая картинка: как готовят орудия к бою, как мимо проносятся российские самолеты.

Крупные планы патронов и те самые переговоры с российским пограничным сторожевым кораблем.

«‎Если вы пересечете границу, я буду стрелять! Если вы не измените курс, я буду стрелять. Как поняли меня? Прием!»

Да поняли они все. Но у капитана приказ.

«Великобритания и королевский флот находятся здесь, чтобы поддерживать международный порядок для глобального мира и безопасности. Королевский флот и Великобритания всегда будут призывать к этому государства, которые не следуют международному порядку», — заявил капитан эсминца британских ВВС Defender Винс Оуэн.

При этом капитан дает интервью уже в защитном костюме. Как только ситуация накалилась весь экипаж экстренно переоделся, на случай, если по кораблю попадут и начнется пожар. Командование все понимало изначально.

Вчерашним утром эсминец британских ВВС Defender вышел из порта Одессы, взял курс на Крым. И около полудня вошел в российские территориальные воды. На предупреждения не реагировал. Пока российский Су-24М не сбросил четыре фугасные авиабомбы по курсу движения эсминца.

«Провокационный характер военно-морских сил Великобритании очевиден. Мы осуждаем эту провокацию, мы осуждаем возросшую активность Великобритании, США, ряда других натовских стран в непосредственной близости от наших границ. Те, кто пытается испытать нас на прочность, сильно рискуют. Предлагаю ВМС Великобритании переименовать этот корабль из „Защитника“ (Defender) в „Агрессора“. Это будет более правильно. Агрессорам будем давать отпор», — подчеркнул заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.

Это абсолютно точно и подробно задокументированное вторжение. Есть данные трекинга, съемки из кабины российского самолета, съемки британских BBC, наконец. Даже корреспондент вчера подтвердил по телефону, что маневр — не ошибка.

«Это было преднамеренное действие королевского эсминца Defender, на его пути в Грузию», — заявил журналист BBC Джонатан Бил.

Но вызов британского военного атташе для вручения ноты протеста в самой Британии восприняли с удивлением. И сильно расстроились, что эти кадры сняли и распространили. Такие сотрудники очень непубличные.

Официальная британская версия — ничего не было, корабль шел правильным маршрутом. Сначала там даже предупредительное бомбометание отрицали. В эксклюзивном интервью нам Главком ВМС рассказал: экипаж Defender точно знал, на что шел.

«Страна, которая гордится своим флотом, как Англия, которая чтит морские традиции, международное морское право. Естественно можно предположить, что он оснащен самым передовым навигационным вооружением и служат там профессионалы, ну так должно быть во всяком случае. И вдруг эти профессионалы нагло нарушают границы сувереного государства, говорят что мы ничего не видели и не слышали. Как это расценить? Это провокация. Поэтому руководство ВМС и руководство страны пусть дает оценку», — подчеркнул главнокомандующий Военно-морским флотом России Николай Евменов.

Зато сегодня утром инофармация о героическом проходе в Черном море британского корабля разошлась по всей англоязычной прессе. Вот обороты из статьи в Daily Mail: «Злой грохот пушечного огня раздается по левому борту Defender…» «Нас яростно преследует пара российских кораблей береговой охраны…»

Тут же подробная информация с картинками, чтобы читатель смог разобраться в деталях. И вот конфуз — Крым на карте в английской прессе обозначен российским.

То есть, британцы все понимают. А для описания позиции, которую заняло официальное руководство страны, в английском языке есть устойчивое словосочетание — to play the fool. Что переводится на русский как «прикидываться дураком»