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«Пытался строить отношения»: муж Макеевой признался, что изменял бывшей супруге

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Алиса Старжевская
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Российский бизнесмен Роман Мальков поделился откровениями о жизни с экс-женой.

«Пытался строить отношения»: муж Макеевой признался, что изменял бывшей супруге

Фото: Instagram @makeevan

Российская актриса театра и кино Анастасия Макеева и бизнесмен Роман Мальков поженились весной этого года. До брачного союза влюбленные встречались на протяжении нескольких месяцев.

Отметим, что бизнесмен уже ранее состоял в браке со Светланой Мальковой. Они прожили вместе 17 лет, успев обзавестись детьми в Словении. При этом их отношения нельзя было назвать счастливыми. Оказалось, что Роман Мальков, будучи в браке, изменял жене.

«Мы практически сразу стали спать в разных спальнях. Так принято было. Да, у меня были отношения с другой женщиной. Это была даже не измена, это была попытка построить отношения», — признался Мальков в студии программы «Пусть говорят».

Также в скандальной передаче Роман сообщил, что Светлана запрещает ему общаться с детьми. Она ограничивает любые контакты с тремя сыновьями и дочкой, требуя выплатить алименты.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Анастасия Макеева пожаловалась на травлю со стороны экс-супруги мужа.

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