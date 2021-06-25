«Пытался строить отношения»: муж Макеевой признался, что изменял бывшей супруге
Российский бизнесмен Роман Мальков поделился откровениями о жизни с экс-женой.
Фото: Instagram @makeevan
Российская актриса театра и кино Анастасия Макеева и бизнесмен Роман Мальков поженились весной этого года. До брачного союза влюбленные встречались на протяжении нескольких месяцев.
Отметим, что бизнесмен уже ранее состоял в браке со Светланой Мальковой. Они прожили вместе 17 лет, успев обзавестись детьми в Словении. При этом их отношения нельзя было назвать счастливыми. Оказалось, что Роман Мальков, будучи в браке, изменял жене.
«Мы практически сразу стали спать в разных спальнях. Так принято было. Да, у меня были отношения с другой женщиной. Это была даже не измена, это была попытка построить отношения», — признался Мальков в студии программы «Пусть говорят».
Также в скандальной передаче Роман сообщил, что Светлана запрещает ему общаться с детьми. Она ограничивает любые контакты с тремя сыновьями и дочкой, требуя выплатить алименты.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Анастасия Макеева пожаловалась на травлю со стороны экс-супруги мужа.
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