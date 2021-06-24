Три человека погибли при крушении Ми-8 под Петербургом. Сообщает источник 5-tv.ru. Предварительно, винтокрылая машина принадлежит Росгвардии.

На кадрах с места ЧП видно, что вертолет рухнул в поле и загорелся. Данных о пострадавших на земле не поступало.

5-tv.ru

Информация о произошедшем уточняется.