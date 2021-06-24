Три человека погибли при крушении Ми-8 под Петербургом
| Светлана Шевченко Происшествия Эксклюзив 1 089
Предварительно, винтокрылая машина принадлежит Росгвардии.
Эксклюзив
Фото, видео: 5-tv.ru; Вконтакте @piteronline24
Три человека погибли при крушении Ми-8 под Петербургом. Сообщает источник 5-tv.ru. Предварительно, винтокрылая машина принадлежит Росгвардии.
На кадрах с места ЧП видно, что вертолет рухнул в поле и загорелся. Данных о пострадавших на земле не поступало.
Информация о произошедшем уточняется.
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