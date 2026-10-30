Дорога была смертельно опасна: как готовили гуманитарную миссию в Алешки

В эти минуты гуманитарная колонна уже движется в Алешки Херсонской области. Накануне саперы завершили там разминирование, чтобы обеспечить проезд грузов и эвакуацию. Гуманитарную миссию сопровождает уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова.

«Сегодня организована большая колонна, в которой находятся 25 автобусов, это по количеству минимум 750 мест. Второе — организованы специальные автобусы для лежачих людей, в случае необходимости. Мы подготовили таких порядка 30 мест. Плюс дополнительно девять машин скорой помощи. С нами работают более 50 сотрудников, это медики, фельдшеры, которые готовы оказать необходимую помощь. В каждом автобусе есть вода, сухие пайки. И для людей, в случае необходимости, горячие термосы и возможность поесть», — сказала уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова.

За каждым этапом миссии следят журналисты из России, США и европейских стран. Как удалось подготовить первую подобную миссию — расскажет корреспондент «Известий» Леонид Китрарь.

Считанные дни назад движение такого количества машин в сторону Алешек даже представить себе было невозможно. Дорога до города была смертельно опасна.

Колонна в сторону Алешек начала движение еще в темноте. В составе — тонны груза. Это и продукты питания, и медикаменты. А в автобусах передвигаются журналисты, как российские, так и западные, американские, французские, итальянские и украинские.

К этой миссии готовились несколько месяцев. Самым сложным было договориться. Удалось при посредничестве американской стороны — жены президента США Мелании Трамп. Об этом рассказал Владимир Путин.

«Что касается зоны российско-украинского конфликта, как раз в это время, в эти дни, сегодня-завтра намечена операция, кстати, при поддержке первой леди Соединенных Штатов по оказанию помощи именно гражданскому населению. Эта ситуация складывалась давно, сейчас не буду говорить о том, как действовала противная сторона, минируя подходы к этому населенному пункту, создавая практически гуманитарную катастрофу. Но мы этим тоже занимаемся, так же, как и занимаемся вопросами возможного мирного урегулирования самого украинского кризиса», — сказал президент России Владимир Путин.

Подготовка на месте длилась намного меньше. С 27 октября в Херсонской области режим тишины. И только эти два дня саперы могли работать без помех.

«На данный момент десятки единиц взрывоопасных предметов: неразорвавшиеся FPV-дроны, также сбросы по типу палок, неразорвавшиеся. Были боеприпасы натовского производства», — сказал командир инженерно-саперного взвода с позывным «Татарин».

Светлана Надеева из Алешек смогла выбраться несколько месяцев назад. Ее мужа убило, когда он на велосипеде отправился за продуктами. Подорвался на мине. Женщине помогли российские военные. Сбросили рацию и пять часов вели ее, контролируя с дрона.

«Просто шли за гуманитаркой, когда Россия нам привозила. Прямо по нам бросали, украинские дроны», — сказала города Алешки Светлана Надеева.

Таких историй немало. Но еще больше тех, кто выбраться не смог. Погиб от удара украинского дрона, снаряда или был серьезно ранен. Владимир Харлан, в прошлом главврач Алешкинской больницы, видел десятки подобных случаев. Потерял немало коллег. Его жена погибла у него на глазах. Сам медик получил серьезное ранение.

«Просто в этот момент у меня выпали ключи из рук. Я наклоняюсь, это время пролетает, и ее насмерть. Все», — сказал житель города Алешки Владимир Харлан.

Под украинские обстрелы попадали машины с продуктами, кареты скорой помощи, мирные жители. И даже в этой обстановке российские военные продолжали снабжать город, рискуя жизнью.

«Можно ли считать блокировкой, когда ты идешь за колбасой или за хлебом на рынок и туда прилетают снаряды? Это уже блокировка или нет? Это продолжалось постоянно», — сказал житель города Алешки Игорь Житченко.

— Полки пустые. Брать нечего.

Гуманитарную колонну в Алешках ждут сотни людей. Она доберется в город совсем скоро. А во второй половине дня все, кто захочет, смогут свободно уехать из города. В любую сторону. Никаких препятствий для этого сегодня нет.

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