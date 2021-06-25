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Дмитрий Песков прокомментировал отказ стран ЕС от встречи с Владимиром Путиным

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Алиса Старжевская
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В Кремле также подчеркнули, какие страны чаще остальных высказываются против политического диалога.

Фото, видео: Depositphotos / borjomi88; 5-tv.ru

Евросоюз отверг предложение канцлера Германии и президента Франции провести встречу лидеров Евросоюза с участием главы РФ Владимира Путина. Данный вопрос широко обсуждался в Кремле.  Дмитрий Песков прокомментировал острую ситуацию на брифинге с журналистами.

По его словам, российские власти оценивают это с сожалением. Поскольку Владимир Путин всегда выступал за налаживание более тесных рабочих связей между Москвой и Брюсселем.

«Концептуальная позиция Путина в том, что мы готовы идти в этом налаживании так далеко, насколько готовы наши визави — она сохраняет свою актуальность», — подчеркнул помощник президента.

Кроме того, пресс-секретарь упомянул о статье президента в немецкой газете Die Zeit. Согласно его словам, Владимир Путин довольно-таки часто посылал «позитивные месседжи европейцам», чтобы реанимировать напряженные дипломатические отношения.

«Мы знаем также, что и канцлер ФРГ, и президент Франции разделяют эту точку зрения. И к сожалению, мы получаем информацию, что на саммите вчера целый ряд стран высказался против этого диалога. Мы знаем, что речь, в основном, идет о так называемых „младоевропейских“ странах», — рассказал помощник президента.

К числу недружественных государств Песков отнес прибалтийские страны, в том числе Польшу. Как отметил пресс-секретарь, они чаще остальных безосновательно сообщают о «некой угрозе для них со стороны РФ».

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что премьер-министр Нидерландов отказался от участия в саммите с Путиным

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